Erica kreeg een moederdagpakketje dat niet voor haar is, maar voor wie dan wel?

Erica Baten uit Dinxperlo keek zondagochtend op toen de pakketbezorger met maar liefst drie pakjes aan haar deur stond. Twee pakketjes kwamen van haar zoon af, maar dat derde pakje lijkt verkeerd bezorgd. Dus is de vraag: voor wie is dat derde pakje?

Op het pakje stond wel degelijk het adres van Erica, maar de inhoud was duidelijk voor iemand anders bestemd. Erica wil dolgraag degene vinden voor wie het pakketje wél is bedoeld. Zéker op een dag zoals vandaag, moederdag. Ze besloot Omroep Gelderland in te schakelen: 'Dit pakketje is niet voor mij maar voor een andere moeder, die waarschijnlijk heel blij zou zijn met dit pakje.' Het pakketje bestaat uit een heliumballon en een kaart met foto's.

Persoonlijk pakje

De kaart is voorzien van portretfoto's en een tekst. Te lezen is: 'Lieve Ma, Helaas kunnen we niet bij je zijn deze Moederdag maar dat betekent zeker niet dat we aan je denken. Heeeeeeel veel liefs, Lin en Mart.' Ook is te lezen dat de ondergetekenden en moeder elkaar over zes weken en vier dagen weer zullen zien. Dit cadeau was dus een mooie verrassing geweest voor de onbekende moeder.

Wie weet wie dit zijn?

Erica is op zoek naar de rechtmatige krijger van dit pakje, zodat het bij de juiste persoon terecht kan komen. Mogelijk zijn de mensen op de foto de gezochte 'Lin en Mart', maar het kan natuurlijk net zo goed een foto zijn van hun moeder.