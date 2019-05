Koen Bouwman verdedigt 'roze Roglic' in de Giro: 'Heel speciaal voor hem'

Hij is de enige Gelderse deelnemer aan de Giro d'Italia van dit jaar: wielrenner Koen Bouman uit Ulft. En hij rijdt niet zo maar als pelotonvulling rond. Bouwman is namelijk een belangrijke schakel in het team van topfavoriet Primoz Roglic. Dit weekend reed zijn kopman zich al in de roze-leiderstrui en dus is er werk aan de winkel.

Hoewel er dagelijks genoeg fans langs het parcours staan, zitten zijn grootste fans dagelijks in Ulft voor de televisie. 'Ja we volgen alles van hem', zegt moeder Angela. 'Het maakt het extra bijzonder en spannend dat Roglic de kopman is en meedoet om het roze. Dat is voor Koen ook wel heel speciaal', zegt zijn trotse moeder.

'Eten in de magnetron en voor de tv'

Alle ogen zijn deze dagen dus gericht op Jumbo/Visma, de ploeg van Koen Bouwman. Thuis in Ulft is de spanning groter dan normaal. Er ligt een strak schema klaar om de verrichtingen van de 25-jarige renner op de voet te kunnen volgen. 'Ik ben altijd vroeg klaar met werken en dan ga ik gelijk koken als ik thuiskom. Daarna ga ik voor de tv zitten. Als mijn man dan thuis komt aan het eind van de dag, dan warmen we het eten op in de magnetron. Zo kunnen we nog rustig het laatste gedeelte van de rit terugzien.'

Wielrenongeluk

Toch zijn er ook momenten dat moeder Bouwman liever even weg kijkt van de tv. 'Bij afdalingen ga ik even wat anders doen hoor, dat is me te spannend. Als ze weer op het vlakke zijn, of gaan klimmen, dan kan ik weer rustig kijken.' Elke wielermoeder kent de angst dat er wat met haar zoon gebeurt in de koers, maar voor Angela heeft die angst een extra laag. 'Ik heb mijn broertje verloren op zijn dertiende, hij kwam om het leven door een wielerongeluk', legt ze uit. Dat haar zoon uiteindelijk professioneel wielrenner zou worden, had ze toen niet kunnen vermoeden. 'Hij riep op zijn vierde al dat hij wielrenner wilde worden. Toen stonden we wel even gek te kijken. Maar je gaat 'm dat natuurlijk ook niet verbieden.'

Nu zoon Koen profwielrenner is en de hele wereld over reist om te fietsen, houdt hij het thuisfront nog altijd op de hoogte. 'Vorig jaar was hij flink gevallen tijdens een koers. Hij was behoorlijk gehavend, maar het eerste wat hij aan het team vroeg toen ze hem opvingen, was of ze 'mama even berichtje wilden sturen dat alles goed met hem ging. Dat is typisch Koen, hij denkt altijd ons.'

Luister hier naar het gesprek van radiopresentator Nieke Hoitink met moeder Bouwman: