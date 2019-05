Overleden zangeres Kinga Bán 'wilde nog genieten'

Maandag 6 mei 2019 overleed op 37-jarige leeftijd zangeres Kinga Bán. Dit maakte diepe indruk op christelijk Nederland en ook ver daarbuiten. Muzikant Niek Smelt van Trinity brandde in Zin In Zondag op Radio Gelderland bij presentator Daan Hartgers een kaarsje voor de zangeres.

'Ze was geen muurbloempje die in de kamer zat weg te kwijnen", zegt Smelt. 'Ze wilde nog steeds genieten van het leven en mensen inspireren met haar muziek en met haar boodschap. In de muziekwereld heeft ze ontzettend veel gedaan. Ze heeft bijvoorbeeld voor 'Psalmen voor nu' en 'Opwekking' gezongen, en ze was de zangeres van Sela.

De tekst gaat verder onder de video



Solo-carrière

Nadat ze twee jaar geleden stopte met Sela, heeft ze een behoorlijke solo-carrière gehad, met drie cd's. En vorige week is er een cd uitgekomen met haar kinderen, die ik heb mogen produceren. En wat nog helemaal mooi is, ze nam de voorbije zes weken nog een nieuwe cd met negen nummers op. Die gaat nog uitkomen. En onze zanger Elbert heeft het afscheidslied 'Leef met volle teugen' gemaakt.'

'Ze wilde genieten'

Smelt roemt de zangeres om haar enorme drive. 'Toen ze de afgelopen zeven jaar ziek was had ze nog steeds die drive. Ze wilde nog steeds genieten van het leven en mensen inspireren met haar muziek en met haar boodschap. Zij geloofde heel erg stellig dat ze opnieuw geboren zou worden, bij Jezus. Dus ze was heel hoopvol over het einde. Ze had zin om te gaan. Zéker de laatste weken waarin ze echt aftakelde.'

Kinga Bán werd vrijdag 10 mei begraven. Smelt: 'De kinderen hadden de kist heel mooi versierd, in de kleuren van de cd die ze nog samen gemaakt hadden. Maar ik weet niet goed hoe zij vandaag moederdag beleven. Ze hebben gelukkig wel heel veel mooie mensen om hen heen.'