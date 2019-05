Arnhemse topambtenaar in Saudi-Arabië: 'Een hele vervelende kwestie'

De gemeente Arnhem lijkt behoorlijk in de maag te zitten met de reis van een topambtenaar vorige week naar een congres in Saudi-Arabië. SP fractievoorzitter Gerrie Elfrink concludeert dat de reis door derden is bekostigd en dit zou tegen de gedragsregels zijn. 'Ik vind het een hele vervelende kwestie, vooral ook voor déze ambtenaar', zegt wethouder Jan van Dellen. Wat hij met die laatste toevoeging bedoelt, wil hij niet zeggen.

Elfrink heeft er schriftelijke vragen over gesteld. Deze moet het college aan de raad beantwoorden. Van Dellen vindt het duidelijk onprettig dat de gevoelige kwestie zo publiekelijk wordt besproken: 'Ik vind het heel vervelend dat we er nu al allerlei vragen over krijgen terwijl we het nog aan het uitzoeken zijn. Als we de antwoorden hebben, dan informeren we ook eerst de raad hierover en dan pas komen we er verder mee naar buiten.'

Inhoudelijk wil de wethouder er dan ook nog niets over kwijt. Maar al zou hij het wel willen, dan ligt dit blijkbaar ook niet eenvoudig. 'Het is een hele complexe situatie', zegt Van Dellen. 'Er zijn veel belanghebbenden bij betrokken en daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan.'

De organisatie plaatste een tweet waarin de Arnhemse topambtenaar te zien is op het podium in Saudi-Arabië:



'Niet op kosten van derden'

Gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel sprak als hoogste ambtenaar van de gemeente Arnhem vorige week tijdens een congres van het Global Government Forum in Riyad in Saudi-Arabië. Hij werd er gepresenteerd als 'citymanager en CEO' van Arnhem. Uit informatie die hij over het bezoek deelde met Gerrie Elfrink is te concluderen dat de reis door een derde partij - EY, voorheen bekend als Ernst & Young - is betaald.

In de gedragscode voor ambtenaren bij de gemeente Arnhem staat onder punt vijf 'Uitnodigingen voor reizen, congressen, evenementen en diners' dat een uitnodiging relevant moet zijn voor de gemeente en 'u reist niet op kosten van derden'.

Los van de vraag of de reis op de juiste manier is betaald, was er eerder deze week ook al kritiek op het bezoek van de topambtenaar aan Saudi-Arabië uit de hoek van D66, GroenLinks en ouderenpartij AOP. Deze partijen hebben hun vraagtekens bij het zogenoemd 'ambtelijk actief' zijn 'in een land waarin een hoop mis is met de mensenrechten'.

Van Dellen wil dat er snel duidelijkheid komt over de kwestie: 'Dat moet er nog deze week komen en het liefst zo vroeg mogelijk in de week.'

Zie ook: