Lokale held Martijn de Vries slaat Smash'70 naar tafeltennisfinale

Tafeltennisvereniging Smash'70 uit Hattem heeft de finale van de eredivisie bereikt. Zaterdag werd Itass-DTK verslagen in de derde en beslissende halve finalewedstrijd. Het was Hattemer Martijn de Vries die na ruim twee uur tafeltennissen de beslissing bracht.

De massaal aanwezige toeschouwers hadden voorafgaand aan de wedstrijd alle vertrouwen in de thuisspelende ploeg. Nadat de eerste wedstrijd in de halve finales verloren was gegaan, overtuigde de ploeg een week geleden met een 3-1 overwinning. Een herhaling van die wedstrijd was voldoende voor een plek in de finale.

En lang leek het scenario van vorige week zich ook te herhalen. De Zweedse kopman Viktor Brodd won zijn wedstrijd, Martijn de Vries verloor en Michel de Boer won een spannende wedstrijd in vijf sets. Het was aan Brodd om, zoals al zo vaak dit seizoen, de overwinning binnen te slepen voor de Hattemers.

Maar wat niemand in het publiek had verwacht, gebeurde: Brodd kwam op 0-2 achterstand in sets. De Zweed leek zich daarna nog te herstellen, trok de stand gelijk, maar kon in de vijfde en beslissende set zijn tegenstander niet op de knieën dwingen. Hij verloor, waardoor er een vijfde en beslissende wedstrijd nodig was.

En die moest Martijn de Vries, kind van de club, spelen. 'De afgelopen zeven of acht jaar heb ik nooit van Koen Hageraats gewonnen', wist hij vooraf. 'Behalve een paar weken geleden. Toen lukte me dat ineens. En daar hield ik me nu aan vast.' En dat was te zien. De Vries sloeg elke set op de beslissende momenten toe en wist zo overtuigend met 3-0 de overwinning binnen te halen. 'Mooier wordt het niet', lachte hij breeduit na afloop. 'Ik had het geen probleem gevonden als die laatste wedstrijd niet nodig was, maar om voor al deze toeschouwers te winnen, dat is een fantastisch gevoel.' De blijdschap onder de fans was ook groot: De Vries had geen moment rust, iedereen wilde hem omhelzen, feliciteren en spreken.

Voor Smash is het de tweede keer dat het de finale haalt. In 2014 ging de finale verloren. Op zondag 19 mei neemt Smash het om 15:00 uur op tegen TaVerZo. De wedstrijd wordt gespeeld in Hilversum.