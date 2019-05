Youssef El Jebli: 'De Graafschap gaat volle bak voor de winst'

De Graafschap is klaar voor de Gelderse burenruzie met Vitesse. Youssef El Jebli wil in Arnhem excelleren. 'Ik kan creatief zijn. Wij gaan hopelijk onze duizend supporters verwennen.'

door Richard van der Made

In GelreDome jaagt De Graafschap op zijn derde uitzege van het seizoen. Eerder lukte het bij SC Heerenveen en PEC Zwolle, maar Vitesse verloor in het eigen stadion alleen van Ajax. 'We moeten vertrouwen hebben aan de bal', weet middenvelder Youssef El Jebli. 'Ja, het is misschien een wedstrijd voor mij. Ik kan spelers wegsteken en creatief zijn.'

Koopclub

Vitesse is de grote rivaal van De Graafschap. Winnen van de Arnhemmers betekent veel voor de fans in de Achterhoek, die Vitesse toch vaak zien als de elitaire club met grote sommen buitenlands geld. Een supporter bij de training verwoordde het zaterdag in Doetinchem als volgt. 'Wij zijn een echte volksclub. Zij een koopclub. Maar de rivaliteit geldt vooral van De Graafschap naar Vitesse. Andersom is dat nauwelijks zo.'

El Jebli op archief in actie op trainingskamp in zonnig Spanje

Diepgang

'We gaan gewoon volle bak voor de winst', belooft de 26-jarige El Jebli. 'Op de juiste momenten druk zetten, zodat zij keuzes moeten maken en de lange bal hanteren. Van daaruit moeten wij de duels winnen en door voetballen. Spitsen inspelen en zorgen dat we op het middenveld veel diepgang hebben', schetst de creatieve El Jebli een onderdeel van de tactiek.

Ramadan

De Utrechter zit zelf middenin de Ramadan, maar lijkt daar uitstekend mee om te gaan. Zaterdag oogde El Jebli opvallend fris, gretig en fit. 'Ik voel me prima. De eerste dag was het wel wennen, maar ik doe alles mee en lichamelijk gaat het ook prima. We gaan gewoon lekker voetballen', lacht hij.

De Graafschap is afhankelijk van FC Emmen dat nog tegen Willem II en FC Groningen speelt. Het verschil is drie punten. 'Zij kunnen best nog twee keer verliezen.' De Superboeren ontvangen na het duel met Vitesse van zondag nog Ajax op de eigen Vijverberg. De Amsterdammers hopen dan kampioen te worden.

Opklappen

Zondag reizen er ongeveer duizend fans mee met De Graafschap naar GelreDome. Het bezoekersvak is uitverkocht. 'Die mensen willen wij verwennen en na afloop hopelijk een feestje met ze vieren. Daar doe je het ook voor als speler. Wij weten hoe de fans erover denken. Ze willen ook dat wij er vol op gaan klappen. Het zegt genoeg dat er zoveel meegaan.'

Nauwelijks fans op training

Zaterdag tijdens de laatste training was er van opwinding nog geen enkele sprake. De sessie in het stadion verliep rustig. Hooguit twintig supporters bezochten de training. 'Ik ben wel verrast', kijkt El Jebli na afloop nog even om zich heen.

'Het zijn er niet veel. Drie jaar geleden was dat wel anders. Wij hebben vertrouwen. Thuis speelden we Vitesse in fases ook van de mat en was de sfeer ook al geweldig. De kans is klein, maar we gaan voor handhaving. Hoop moet je altijd houden om er rechtstreeks in te blijven.'