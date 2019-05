Benthe König droomt over Olympische Spelen: 'Die kogel moet nog veel verder'

Ze is pas 22 jaar, maar mag zich sinds de NK atletiek in Apeldoorn begin februari wel de een-na-beste Nederlandse kogelstootster noemen. Maar de Velpse Benthe König is hard aan het trainen om nog veel meer te bereiken de komende jaren. 'Het ultieme doel is uiteindelijk naar de Olympische Spelen'.

Benthe was zes jaar toen ze in aanraking kwam met atletiek. 'Mijn zus ging op atletiek en toen wilde ik natuurlijk ook. Ik besloot alle onderdelen te doen, de meerkamp. Dat deed ik tot mijn zestiende.'

Maar Benthe bleek uiteindelijk niet de stap te maken als hardloopster of hordeloopster. Nee, er kwam iets anders uit. 'Ik bleek goed te zijn in kogelstoten. En toen ben ik mezelf daarin gaan specialiseren. Ik vind het leuk om het beste uit mezelf te halen. De techniek te perfectioneren en alles te doen om die kogel zover mogelijk te krijgen.'

'Moet naar de 18 meter'

Op dit moment is dat 17.20 meter, want dat is haar persoonlijke record. 'Maar dit seizoen wil ik nog naar de 17.50 meter stoten en uiteindelijk natuurlijk nog veel verder. Want als ik wil aansluiten bij de seniorentop moet ik naar de 18 meter.

En daarvoor traint ze zowel op de baan als in het krachthonk. Waar haar trainer Gert Damkat veel aanwijzingen geeft. Ze hoeft eigenlijk niet aangespoord te worden. 'Ze is gedreven en goed gefocust. Er zijn weinig momenten aan te wijzen dat ze niet bij de les is', vertelt Damkat.

Olympische Spelen?

En dat is maar goed ook, want uiteindelijk heeft de Velpse kogelstootster maar één doel voor ogen. 'Het ultieme doel is uiteindelijk naar de Olympische Spelen. 2020 is waarschijnlijk te vroeg, ik mik op 2024. Dan ben ik 26 jaar en een kogelstootster is op haar best eind 20, begin 30. Ik heb dus nog even.'