VVD wil Arnhemse uitgaansoverlast 'sussen'

door Huibert Veth

Een zogeheten Sus-team, kan overlast en geweld in uitgaansgebieden voorkomen. Zo'n team heeft geen formele bevoegdheden: bij escalatie of een misdrijf halen ze de politie erbij.

Verlichting politie

Raadslid Rebin Maref (VVD) zag het Sus-team in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Delft en constateerde dat de ervaringen erg positief zijn. Het raadslid zou de teams om te beginnen willen inzetten op de Korenmarkt tijdens drukke uitgaanstijden. Dit zou het werk van politie, ambulance en boa’s verlichten.

'Het uitgaan in Arnhem trekt een heel breed publiek', vervolgt Maref. 'Ook mensen van buiten de stad weten Arnhem als uitgaansstad erg te waarderen. Juist daarom is het extra belangrijk om in de gevallen waarbij het fout gaat eerder te kunnen sussen om incidenten te voorkomen. Het zien van geweld draagt negatief bij aan de veiligheidsbeleving van het publiek.'

Verplaatsing overlast

Ondernemersvereniging Korenmarkt en omwonenden onderzoeken de mogelijkheden van een Sus-team. De vereniging laat weten eerst de gesprekken met politie en andere betrokken partijen af te willen wachten voor ze tot een oordeel komt. In Haarlem nam het aantal geweldsincidenten in horecagebieden na de inzet van Sus-teams af, maar in de buitengebieden steeg het juist. De overlast leek zich dus te verplaatsen.

Een Sus-team bestaat uit twee of drie personen en wordt aangestuurd door de politie. De kosten om vier personen twee nachten per week in te zetten bedragen tussen de 80.000 en 95.000 euro per jaar. Gemeente en horeca betalen meestal samen voor de Sus-teams.

Woensdagavond zal Maref tijdens de Arnhemse raadsvergadering aan de burgemeester vragen of hij het initiatief voor de zomer mee wil nemen in de veiligheidsplannen voor het Korenkwartier.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier