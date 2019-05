Ideeënochtend coalitie trekt bijna 200 bezoekers

De zes partijen die aan het onderhandelen zijn - VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SGP en ChristenUnie - hadden Gelderlanders uitgenodigd om mee te praten over het akkoord. 'Ik ben bijzonder tevreden, we hadden een opkomst van bijna 200 mensen, veelal van de bekende organisaties maar ook van mensen die hier nooit waren geweest', vertelt formateur Jan Markink.

Tijdens de sessies kwam er van alles op tafel, met een wirwar aan ideeën. 'Iedereen mag alles op tafel leggen, maar er komt natuurlijk nog wel een afweging', aldus Markink. 'Dat hebben we onszelf op de hals gehaald hè? We gaan er goed naar kijken en alles op een rijtje zetten. Daar doen we het tenslotte voor', zegt Janet Duursma van GroenLinks.

Gewoon oplossen

Een van de inbrengers was Ben Verheij van de Belangenvereniging Groenlo, hij had een concreet punt: 'Subsidie-aanvragen bij de provincie zijn uitsluitend digitaal. Dat is voor de ouderen behoorlijk lastig, want ouderen hebben over het algemeen een wat lagere digitale vaardigheid.'

Maar moet dat dan ook worden opgenomen in het coalitie-akkoord? 'Ik vind niet dat we hier mooie zinnen aan moeten besteden, hier moet gewoon een praktische oplossing voor komen. Dat is zinvol, mooie zinnen hebben we heel weinig aan.'

De partijen geven overigens aan dat er een positieve sfeer is bij de onderhandelingen voor het akkoord. Volgens meerdere partijen is het doel om eind mei een akkoord te hebben haalbaar.