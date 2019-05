Realisme bij NEC na winst op RKC: 'Het is nog lang niet gespeeld'

Hoewel één wedstrijd winnen nog niet veel hoeft te zeggen (Barcelona en Ajax deden dat ook in de Champions League) heeft NEC weel een goede stap gezet, zo vindt uitblinker Bruijn. 'Het is qua resultaat wel een lekker begin. We mogen best tevreden zijn. RKC heeft ook veel kansen gehad, maar wij ook. En als de VAR mijn goal niet afkeurt staat het met rust 3-0. Ik vind dat we overtuigend hebben gewonnen.'

'Wel goed weggekomen'

Toch vindt NEC-trainer Ron de Groot dat NEC een paar keer goed is weggekomen. 'Het had ook zomaar eens 2-2 kunnen staan. Maar aan de andere kant kunnen wij er aan het eind ook zomaar 3 à 4-0 van maken. Ik heb in de kleedkamer gezegd dat ik vooral de '0' heel belangrijk vond. Wij scoren namelijk over het algemeen wel. Maar het is nog lang niet gespeeld.'



Foto: Broer van den Boom

En dat weet Bruijn ook. Hoewel 2-0 een prima uitgangspositie is voor de return in Waalwijk, komende dinsdag, is de volgende ronde in de play-offs nog niet zeker. 'Voetbal is ook een momentopname. We gaan daar weer gewoon ons best doen. Als wij daar één keer scoren, moeten zij er vier maken. Dat wordt lastig voor ze en wij scoren vrij gemakkelijk. Laat die tweede pot maar komen', aldus Bruijn.

'Leuk dat ze mijn naam scanderen'

Maar als de support van de NEC-fans net zoals vandaag is, moet het goed gaan komen denkt De Groot. 'Ik vond het fantastisch. Ze begonnen al met de warming-up. 60 man in hetzelfde pakje. Ik had geen idee wat het betekende, het was ook een verrassing voor mij.'

En aan het eind van de wedstrijd hadden de fans weer een verrassing voor de trainer. Het stadion begon de naam van De Groot te scanderen. 'Leuk dat ze dat doen hè. Dat is beter dan dat ze je uitjoelen.'