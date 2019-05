'Toename besmetting met kinkhoest reden tot zorg', zegt Nijmeegse immunoloog

Immunoloog Dimitri Diavatopoulos van het Nijmeegse Radboudumc is deskundige op het gebied van kinkhoest. 'We zien al jaren een toename van het aantal besmettingen. Dat komt doordat de bacterie die kinkhoest veroorzaakt zich heeft aangepast aan het vaccin en dus eigenlijk een beetje daaraan kan ontsnappen. Maar ook doordat we sinds 2005 een ander vaccin gebruiken. Dat geeft minder bijwerkingen en beschermt goed tegen ziek worden, maar minder tegen besmetting.'

Zuigelingen

Volgens de immunoloog geeft de besmetting in collega-ziekenhuis CWZ reden tot zorg. 'Geen acute zorg, maar het is zeker zo dat we er echt heel goed op moeten letten dat zuigelingen niet worden besmet. Kinkhoest was tot de introductie van vaccinatie een van de belangrijkste doodsoorzaken van jonge kinderen. Iets wat we nu niet meer herkennen. Kinkhoest kan juist in dat eerste levensjaar, waarin kinderen nog niet volledig zijn gevaccineerd, heel erg gevaarlijk zijn.'

Volgens Diavatopoulos wordt er al volop onderzoek gedaan naar een derde generatie vaccins en is het belangrijk dat iedereen zich laat vaccineren, zodat de kans dat iemand een jonge baby besmet zo klein mogelijk blijft.

