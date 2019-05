Renald Majoor: 'Seksueel overschrijdend gedrag samen terugdringen'

Renald Majoor, oprichter van de Stichting De Stilte Verbroken en zelf slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is blij dat nu meer mensen zich melden. 'Doordat je naar buiten treedt, wat op zichzelf al een grote stap is, help je ook anderen om naar buiten te treden. En daar doe ik het voor. Ik heb wel een missie, zo vertelde hij vrijdag in de Week van Gelderland. 'Met de stichting moeten wij de komende jaren een luis in de pels blijven.'

Stiekem filmen

Majoor werd als 12-jarige jeugdspeler van Vitesse aangerand door zijn teamleider. Toen hij in 2017 zijn verhaal deed en ook het rapport van de commissie De Vries verscheen, kwam er van alles los. 'Dat jaar staat wel te boek als het jaar waarin de beerput is opengegaan. 'De commissie kwam met schokkende conclusies. Zo heeft één op de acht Nederlandse sporters als kind ten minste één ervaring gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dat overkwam ook Anne van Dijk, toen zij pas 13 jaar oud was en haar volleybaltrainer haar stiekem filmde tijdens het omkleden. 'Dat was een moeilijke periode. Veel mensen geloofden mij niet, omdat de trainer echt het type ideale schoonzoon was. Dus werd ik in eerste instantie genegeerd door veel mensen. Dat was heel moeilijk', zo vertelt de nu 16-jarige volleybalster.

Het tweetal trekt nu samen op om het onderwerp bespreekbaar te maken. Om het aantal geval in de toekomst terug te dringen en het onderwerp beter in kaart te brengen werkt de stichting samen met bijvoorbeeld NOC*NSF, de KNVB en Vitesse 'Er wordt op alle fronten en door alle partijen keihard aan gewerkt op dit moment, dus dat is een gele goede ontwikkeling', zegt Majoor.

In gesprek

Zondag staan Anne en Renald op het Framed Festival en gaan zij het gesprek aan sportbonden, bestuurders en organisaties als het NOC-NSF, om zo nog eens over de problematiek te praten. 'Dat stemt mij heel tevreden. Als ik de lijst met aanwezigen zie dan verwachten wij heel wat mensen', zo besluit Majoor.