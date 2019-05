Marino Pusic kijkt terug op ontslag FC Twente: 'bizar, maar trots gevoel'

Marino Pusic vindt het 'bizar en onrechtvaardig' dat hij is weggestuurd bij FC Twente na een kampioenschap. 'Trots en blijdschap overheersen', sprak de trainer in de studio van 'De Week van Gelderland'

Deze week maakte FC Twente publiekelijk waar al een tijdje over werd gespeculeerd. Ondanks de titel in de eerste divisie, en dus promotie, werd trainer Pusic ontslagen. De voorsprong op de nummer twee bedroeg elf punten. De 47-jarige Pusic werd dinsdagmiddag ontboden bij de clubleiding.

'Daar durfden zij mij pas recht in de ogen aan te kijken. Wat ze gezegd hebben? Ze wilden ander spel zien. Het was niet goed genoeg. Verder had een aantal spelers zich niet ontwikkeld', zo was volgens Pusic de lezing van technisch directeur Ted van Leeuwen.

Schoonheid relatief

De man die 25 jaar lang in de Achterhoek woonde en sinds kort Arnhemmer is, voelt zich echter niet beschadigd. Wel vindt hij het ontslag bizar. 'Eigenlijk is het te gek dat ik me moet verantwoorden. Schoonheid van voetbal is een relatief begrip. De feiten zijn dat ik er het maximale heb uitgehaald en dat de omstandigheden na de degradatie haast onmogelijk waren om terug te keren. Dat werd ook overal gezegd.'

Twaalf spelers over

'Wat er na de degradatie over was, had niets met betaald voetbal te maken. De selectie werd vijf na twaalf samengesteld. Er waren ook nog maar twaalf spelers over van wie er drie dat seizoen hadden gespeeld. Dat sleepte zich voort tot vijf wedstrijden in het nieuwe seizoen', verdedigt Pusic zich.

Appjes van spelers

'Ik kreeg ook maar één opdracht mee. Breng ons alsjeblieft terug naar de eredivisie. Dat heb ik gedaan. Ik heb ook altijd gehandeld in het belang van de club en de werksfeer was ook altijd professioneel. Het ontbreken van chemie met spelers? Totale onzin', zegt Pusic.

Voor de uitzending bij Radio en TV Gelderland laat de Bosnische Kroaat enkele reacties zien op zijn telefoon van teleurgestelde spelers. Ze spreken hun dank uit en zeggen zijn ontslag te betreuren. Een van die spelers is de Spanjaard Javier Espinosa, één van de dragende krachten dit seizoen bij FC Twente.

Missie volbracht

'Zelf ben ik natuurlijk ook teleurgesteld. Nee, niet kwaad', vervolgt Pusic zijn relaas. 'Het is buitengewoon vervelend, want ik had graag FC Twente naar de middenmoot van de eredivisie gebracht. Mijn missie is volbracht, maar het is mij niet gegund om er bij deze mooie en grote club een vervolg aan te kunnen geven. Dat voelt als onrecht en het is inderdaad ook een rare spagaat.'

Zeker omdat Pusic deze week ook nog eens verkozen werd tot beste trainer van de eerste divisie. 'Door de aanvoerders en trainers. Vakgenoten en dus een grote erkenning en eer voor mij. Ik ben zeer dankbaar. Het is een enorme waardering en het maakt me trots.'

Rust

'Blijdschap en trots overheersen daarom', besluit Pusic bij Omroep Gelderland. 'Wat ik nu ga doen? Eerst een korte vakantie, mijn ouders bezoeken en even tot mezelf komen. Ik zie wel wat er gaat komen. Over clubs ga ik pas nadenken als er concreet een vraag gaat komen.'