Broers Hartkamp klaar voor eigen festival: 'Accepteer dat je wakker wordt met een kater'

'Ruim drie jaar geleden begonnen we met Feestbeesten, in een zaal met 300 man. Dat werden er daarna 550 en toen 1200. Nu durfden we deze sprong te wagen. Het Arnhemse Stadsblokkenterrein is daar de ideale plek voor', vertelt Joey in De Week van Gelderland.

Kracht van de mix

De kracht van het Feestbeesten Festival zit in de mix. Michael: 'Tijdens Nederlandstalige feestjes merkten we dat het publiek ook warm draaide op muziek uit de jaren negentig, de muziek waarmee ze zijn opgegroeid. En wij ook. Wij zijn ons eigen publiek. Op het festival brengen we het levenslied en de nineties bij elkaar.'

Op het podium morgen staan onder anderen Jannes, Snollebollekes, Paul Elstak, 2Unlimited en de Party Animals. En Joey zelf mag natuurlijk niet ontbreken! 'Er komt een bijzondere nieuwe samenwerking, want ik ga samen met Travassi het podium op voor een duet. Michael en ik stoppen ontzettend veel liefde en energie in de voorbereiding. Zodat iedereen straks kan genieten, in goede harmonie en met respect voor elkaar. En accepteer vooral ook dat je de volgende dag wakker wordt met een kater.'

Broederliefde

De broers zetten zich nu samen in voor het festival, maar in het dagelijks leven verzorgt Michael het management voor zanger Joey. Michael: 'We zijn vier handen op één buik. Natuurlijk botst het ook wel eens, dan knalt het 5 minuten, daarna is het over. Ik heb supertrots op wat we morgen neer gaan zetten.' Om half twee gaan de poorten morgen open. Joey: 'Dan gaan we zelf ook genieten. Twee Klarendalse jongens, bij de John Frostburg, met oog op de Eusebius. Dan kunnen we zeggen: we hebben het geflikt.'