Apeldoorn bezuinigt miljoenen extra, en niet alleen in de zorg

Apeldoorn moet miljoenen euro's extra bezuinigen om oplopende tekorten het hoofd te bieden. Het is onvermijdelijk, zegt de gemeente. De financiële cijfers blijven ook in het meest gunstige geval diep in de min. In 2023 kampt Apeldoorn zelfs met een tekort van 24 miljoen euro. Dat blijkt uit de nieuwe voorjaarsnota.

door Bastiaan van Blokland

De knel zit 'm vooral bij de jeugdhulp. Het Apeldoorns gemeentebestuur wil de tekorten daar zoveel mogelijk terugdringen. Maar dat is volgens de gemeente op korte termijn niet genoeg.

Apeldoorn spreekt van een 'sombere voorjaarsnota'. Extra bezuinigingen zijn nodig, tot zo'n 5 miljoen euro in 2022. Niet alleen binnen de zorg noteert Apeldoorn namelijk tegenvallers. Ook het al bekend tekort bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) speelt de gemeente parten.

Zie ook: 'Gemeenten moeten bijspringen bij miljoenentekort Veiligheidsregio'

De veiligheidsregio is een samenwerking van verschillende gemeenten voor onder meer brandweertaken. Apeldoorn trekt daar als grootste gemeente de kar. Door aanhoudende droogte vorig jaar is het potje van de VNOG leeggeraakt.

Ook kampt de brandweer met personeelstekorten en organisatorische problemen. Het kan Apeldoorn miljoenen gaan kosten om het gat te dichten. Tegenvallers bij vervoersinitiatief PlusOV en 'onontkoombare' projecten, zoals de parkeergarage Anklaar en de nieuwbouw van sporthal Zuiderpark, slokken ook de nodige miljoenen op.

Belastingmeevaller

Maar er is ook goed nieuws voor Apeldoorn. Een financiële meevaller, omdat de gemeente belastinggeld op nutswerken vanaf 2011 mag behouden. Enkele bezwaarprocedures tegen die belasting zijn gestaakt. Dat is een bonus van 60 miljoen euro.

'Fundamenteel andere keuzes'

Maar daarmee is de kous niet af. Wethouder Detlev Cziesso ziet veel risico’s: 'We hebben al veel maatregelen genomen om de tekorten op de jeugdhulp terug te dringen. Maar we hebben zo’n fors tekort dat we echt fundamenteel andere keuzes moeten gaan maken over hoe wij de jeugdhulp organiseren.' De wethouder vindt dat het Rijk moet bijspringen, anders zijn meer bezuinigingen onvermijdelijk.

Zoeken naar meer bezuinigingen

Het college zoekt naar meer bezuinigingen. Eén voorbeeld heeft Cziesso al wel: 'We kijken kritisch naar het bestaande en nieuwe beleid en we besparen op bijvoorbeeld het onderhoud van de openbare verlichting door het toepassen van nieuwe technieken. Met deze besparingen zijn we al begonnen.'

Volgens Cziesso moet zijn gemeente er in 2026 weer bovenop zijn.

Lobbyen tegen verdeelsleutel

Dan is er nog de nieuwe verdeelsleutel voor het geld voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat wordt nu per regio uitgekeerd aan een kerngemeente binnen die regio. Vervolgens verdeelt die kerngemeente het geld op basis van de behoefte die de gemeenten in de regio hebben.

Per 2021 krijgt elke gemeente een eigen budget met behulp van een verdeelsleutel. Veel gemeenten, waaronder Apeldoorn, zijn daar niet blij mee. Apeldoorn denkt zelfs dat het de gemeente structureel 26 miljoen euro gaat kosten.

Zie ook: Tientallen miljoenen minder voor zorg in Gelderland

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier