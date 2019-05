Voetbalsters Achilles'29 gaan voor Duits avontuur

Door financiële problemen kan Achilles na drie jaar in de eredivisie te hebben gespeeld volgend seizoen geen vrouwenteam meer op het hoogste niveau laten spelen. Vorige week werd de laatste eredivisiewedstrijd gespeeld.

Achilles assistent-coach Edwin Borgers vertelde bij het Omroep Gelderland programma 'De week van Gelderland' dat TFZ Kämpferhertzen in het gat wil springen dat de Groesbeekse club achter laat: 'Met het wegvallen van het vrouwenteam van Achilles is er in de regio weinig overgebleven van het vrouwenvoetbal op een goed niveau. Als je als speelster bijvoorbeeld wilt uitwijken naar Duitsland, dan moet je al gauw wat verder rijden, bijvoorbeeld naar Mönchengladbach of Duisburg. In Kleve hebben ze ingezien dat er in hun regio, maar dan net aan de andere kant van de grens, dus mogelijkheden zijn met het halen van speelsters en die proberen ze aan zich te binden.'

Luister naar het gesprek met de voetbaldames in De Week van Gelderland:



Grote ambities

TFZ Kämpferhertzen is een opleidingstraject in Kleve van drie clubs. Uiteindelijk spelen de vrouwen die doorschuiven naar de senioren voor de club Warbeyen. Op dit moment wordt er gespeeld op het vierde niveau in Duitsland, maar de ambities liggen veel hoger. De club hoopt volgend seizoen al naar het derde niveau te gaan en de bedoeling is om uiteindelijk op het hoogste niveau in de Bundesliga te spelen, Europees gezien één van de sterkste competities. En dat spreekt veel van de voormalig Achilles speelsters aan.

'Ik heb nu één keer meegetraind', zegt Danischa Bruins uit Arnhem. 'Dat is goed bevallen en het verhaal dat ze hadden over de toekomst was ook goed. Ik wil nog wel de volgende training afwachten en nog een beter beeld krijgen van het niveau. Als dat goed is, dan is de kans groot dat ik er ga spelen. De club wil ons daar in ieder geval graag hebben.'

Feyenoord of Duitse topclub

Ook Megan Roemangoen uit Zevenaar traint aanstaande woensdag mee bij TFZ Kämpferhertzen, al is het wel meer om haar conditie op peil te houden. Haar toekomst ligt waarschijnlijk elders: 'Er is interesse van Feyenoord. Ze spelen geen eredivisie, maar daar willen ze wel naartoe. Verder heb ik ook al mee getraind met Borrussia Mönchengladbach. Die gaan wel degraderen van het hoogste niveau in Duitsland, maar dat is wel een mooie club. Ik hoop dat het met één van deze clubs iets gaat worden.'