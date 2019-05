Eibergse dansers strijden voor WK-ticket

'Plaatsen voor een EK is altijd al wel een bijzondere prestatie', vertelt danser Tamira Hasselo. 'Maar dit weekend is eigenlijk de laatste kans om ons te plaatsen voor het WK.' Het team moet in de finale bij de beste zeven eindigen om zich te kwalificeren voor het WK.

Yordi van de Paar vindt de plaatsing voor het EK op zich al een hele prestatie. 'Het is bijzonder voor onze regio omdat dansen nog niet zo bekend is als dat het in de steden is', aldus het lid van E for Excellent. Van de Paar voelt al lichte zenuwen voor dit weekend. 'We moeten gewoon volop gaan net zoals bij andere wedstrijden', duidt de danser. 'Het blijft een jurysport dus elke wedstrijd is anders, maar hoop wel op het WK.'



Ondanks dat E for Excellent zich nog niet geplaatst heeft zijn er al wel twee duo’s en een ander team van Odival geplaatst het WK. 'Als we met twee teams gaan, dan zit je op bijna 10.000 euro wat je nodig hebt', legt trainster Charlaine Dollekamp uit. Vorig jaar mocht de Eibergse dansschool ook naar het WK, maar kon het avontuur niet doorgaan omdat er te weinig financiële middelen waren. 'Dit jaar zijn we heel voorbarig geweest en op tijd begonnen met acties', aldus de trainster. 'De ouders willen eventueel ook wel financieel bijspringen, dus we hebben echt wel gezorgd dat we dit jaar naar het WK kunnen gaan.'