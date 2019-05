Vader ooievaar die jong opeet is 'gewoon natuurlijk'

Het opeten van het levende jong was live te zien op de livestream van Buitengewoon op YouTube. Moeder ooievaar had dit voorjaar vier eieren gelegd. Boswachter Vermeer zegt dit gewoon natuur is. 'De ooievaars zijn dag na dag geboren. De jongste is dan het sterkst en krijgt sneller en meer eten. De laatste delft het onderspit. Als er dan ook nog een tekort aan voedsel is, dan is dit wel een optie.' Volgens Vermeer proberen de ouders te zorgen dat het nest goed op orde blijft. 'Beter één of twee sterke dan drie of vier zwakke.'

Droogte

Vermeer geeft aan dat de droogte hier ook een grote rol in speelt. 'We hadden vorig jaar een hele droge zomer. Het voorjaar was ook droog en warm. Hierdoor zijn er minder amfibieën. Dat betekent minder voedsel voor de ooievaars.'

De ooievaars zijn voor het derde achtereenvolgende jaar te volgen via een livestream van ons natuurplatform Buitengewoon. Duizenden mensen volgen de belevenissen in het nest.

Op YouTube zegt een van de volgers: 'Papa heeft het kleinste jong opgegeten om 14.53 uur. De oudere jongen zaten al steeds aan hem te pikken.' Het eerste ei van vader en moeder ooievaar in Wamel kwam eind vorige maand uit. Vorig jaar werd in Wamel een ooievaarskuiken uit het nest gegooid.

