Nijmegenaar krijgt 30 maanden voor ontucht met minderjarige en oplichting

De man krijgt de straf voor oplichting van twee vrouwen. Aan één van hen vertelde hij verschillende leugens, waarna zij vijf telefoonabonnementen afsloot en de ontvangen telefoons en contracten aan de man gaf. Omdat deze vrouw volgens de rechtbank 'een kwetsbare vrouw' was, is er sprake van oplichting. Bij een andere vrouw deed hij het op zo'n listige manier dat ook zij vier abonnementen afsloot en de telefoons en contracten aan hem gaf.

Seks met 14-jarige

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft verder overtuigend bewezen dat de man in een periode van acht maanden meerdere keren seks had met een meisje van 14 jaar. De man ontkende dit. De rechtbank vindt dat de man een grove inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van het minderjarige meisje. Seksuele uitbuiting van het minderjarige meisje kon niet worden bewezen.

Daarnaast wordt de man aangerekend dat hij bij de oplichting snel geld wilde verdienen zonder zich te bekommeren over de gevolgen voor de twee vrouwen. De rechtbank legde een lagere straf op dan de officier van justitie had geëist; tbs werd een te zware straf bevonden en dit was bovendien niet geadviseerd door de psychiater en psycholoog die hem onderzochten.

Vrijspraak

Verder kon het OM veel dingen niet bewijzen, zoals de uitbuiting van zes andere vrouwen door middel van dezelfde telefoonabonnementen-truc. De rechtbank vindt dat hier geen sprake is van uitbuiting, want dat is 'een ander arbeid of diensten laat verrichten, waar geen eerlijke vergoeding tegenover staat om er zelf beter van te worden'. Het OM kon dat dus niet bewijzen.

Ook gaat de Nijmegenaar vrijuit voor de oplichting van vier vrouwen. Volgens de rechtbank moet voor deze hoger opgeleide vrouwen duidelijk zijn geweest dat zij de man niet konden vertrouwen toen hij ze vertelde over de misbruik van telefoonabonnementen. De rechtbank spreekt de man ook vrij van afpersing, omdat er geen bewijs is geleverd voor het gebruik van of bedreiging met geweld.