Waar woon je? In Reeth! 'En daar ben ik trots op'

In de buurtschap Reeth, onder de rook van Elst, snakten bewoners ernaar: iets positiefs. Die bewoners hebben het de afgelopen jaren flink te verduren gekregen: de A15 ligt in de achtertuin met daarnaast de Betuweroute, er kwam een windmolenpark bij, een gigantisch bedrijventerrein en er ligt een plan voor Railterminal Gelderland. Als pleister op de wonden krijgt de gemeenschap vandaag plaatsnaambordjes en wordt er een buurtfeest gehouden.

door Sven Strijbosch

Reeth is niet groot, er wonen ongeveer 200 inwoners. Officieel is de buurtschap onderdeel van Elst en Valburg. 'Als niemand wat zegt, bestaat Reeth straks niet meer', vertelt inwoner René van Werkhoven. 'We worden systematisch weggevaagd.'

Bewoners hebben hun leefomgeving gigantisch zien veranderen en voelen zich niet gehoord in de lokale politiek. 'Maar we zijn een hele hechte gemeenschap', benadrukt Robbert Schleper, die met Leefbaar Reeth opkomt voor de belangen van zijn Reeth.

Vrijwel alle bewoners strijden op dit moment tegen de komst van de containeroverslag Railterminal Gelderland langs de Betuweroute. Ook maakt men een vuist tegen het plan voor een hoge reclamemast op bedrijventerrein Park15. Eensgezind trekt men op om wat nog over is van de geliefde, landelijke leefomgeving te behouden.

'Hef ons buurtschap maar op'

'Het liefst zouden we hier blijven wonen. Maar als dat echt niet anders kan, koop ons dan maar uit. Hef ons buurschap dan maar op', zei Schleper in 2015 tegen Omroep Gelderland. Toen was er nog geen groot bedrijventerrein en waren er ook nog geen windmolens. Die zijn er inmiddels wel, en ook de inwoners zijn er nog. Die zijn trots op hun buurtschap Reeth.

De mening van die bewoners lijkt wat bijgedraaid. Er zijn nog steeds grote zorgen, maar over het windmolenpark aan de andere kant van de A15 lijkt men positiever. De communicatie verliep, ondanks de felle kritiek, goed. Aan de overlast door slagschaduw van de molens werd iets gedaan. Het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe steekt zelfs geld in het leefbaarder maken van de buurtschap. Dat werpt vruchten af.

'Voor elke megawatt opgewekte windenergie ontvangt het Omgevingsfonds één euro. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer 24.000 euro op', legt Odilia Kortsmit van het Omgevingsfonds uit. Dat geld gaat naar initiatieven in de omgeving, waaronder naar Reeth dus.

Plaatsnaambordjes voor buurtschap

Vandaag staat er naast een buurtfeest een feestelijke onthulling op het programma. Reeth krijgt, naar de wens van inwoners, plaatsnaambordjes. Drie in totaal. Die bordjes zijn al jaren verdwenen. De kosten worden betaald door het Omgevingsfonds. De gewenste bordjes zijn dus te danken aan de windturbines, waar de inwoners in eerste instantie zo op tegen waren.

'Het mocht absoluut niet lijken op wat in de wet een plaatsnaambord is. Het moest een eigen ontwerp zijn', vertelt Van Werkhoven. Reeth is immers geen écht dorp, al voelt dat voor de bewoners wel zo. 'We zijn heel blij met de bordjes', benadrukt Schleper. Daarmee lijken het windmolenpark en de bewoners weer op goede voet te staan.

Strijd duurt voort

Wat betreft Railterminal Gelderland is de strijd nog lang niet gestreden. Bewoners en de gemeente Overbetuwe stuurden een zienswijzen naar de provincie, maar in provinciale staten lijkt er een meerderheid te zijn. Dit najaar wordt er gestemd.

Voor die strijd is morgen weer tijd. Vandaag is er het buurtfeest. Te midden van groen, de A15, een windmolenpark, bedrijventerrein en de Betuweroute. Maar: met elkaar, 200 inwoners.