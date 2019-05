Karavaev: 'Vitesse moet de play-offs winnen'

De rechtsback raakte drie weken geleden tegen PEC Zwolle geblesseerd. Voor het herstel van zijn hamstringkwetsuur stond drie weken. 'Maar het heeft mij twee weken gekost. Ik heb me snel terug kunnen vechten en weinig rust gehad. Waar de rest van de spelers vier of dagen vrij waren, had ik er maar twee. Ik ben klaar om te spelen zondag.'

De tekst gaat verder onder de video



Constant seizoen

Het tekent het karakter en de professionaliteit van Karavaev. De Rus groeide op bij CSKA Moskou en verhuisde vervolgens naar Sparta Praag. Daar werd hij vorig jaar weggeplukt door Vitesse. Karavaev draait een constant en sterk seizoen. Tot zijn blessure begon hij altijd in de basis. Zijn spel kenmerkt zich door veel opkomen en een goede voorzet. 'Maar ik kan mij in alles nog verbeteren. Aanvallend en verdedigend.'

De back heeft een contract tot de zomer van 2021, maar wordt gevolgd door meerdere clubs. Daar zit een aantal (grote) clubs uit de Bundesliga tussen. 'Ik kan er niets over zeggen. Er is interesse, maar nu denk ik even niet aan de toekomst. Ik wil Vitesse helpen. Na het seizoen zien we wel.'

Vitesse kan een hoge transfersom vragen voor Karavaev en clubs lijken ook bereid veel geld te betalen voor de sympathieke Rus die op 1 juni in het huwelijksbootje stapt in zijn geboorteplaats Moskou.

'Nu is onze opdracht eerst om de play-offs te winnen', zegt hij. 'Daar ligt de focus op. Ik voel me goed en denk nu alleen aan Vitesse. We kunnen ons allemaal nog verbeteren de komende weken.'

Foto: De spelers gingen vrijdag spontaan op de foto met een supporter