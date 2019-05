Tussen Eefde en Gorssel mag je het gas weer dieper intrappen, maar hoe lang nog?

Door Madelien Jansen

Bewoners van de Zutphenseweg vragen al jaren aandacht voor de verkeersveiligheid in hun straat. Om te testen of de weg veiliger wordt door een lagere snelheid, hield de provincie Gelderland van september tot april een proef met 60 in plaats van 80 kilometer per uur.

60 km/u: een 'verademing'

'Het was een verademing', zegt Sonja Vredegoor glimlachend. Ze woont al 20 jaar aan de weg, aan de kant waar geen fietspad ligt. Als de kinderen naar school of naar de voetbal gaan, steekt ze samen met hen over. 'Ze gaan nooit alleen, dat is veel te gevaarlijk.'

Tijdens de proef vond ze het oversteken een stuk gemoedelijker gaan dan voorheen. 'Mensen hadden meer tijd om te anticiperen en dat merk je gewoon. Mensen kunnen je ook beter zien dat je over wil steken.'

Sonja hoopt, net als buurvrouwen Els en Margreet, dat de snelheid binnenkort definitief naar beneden gaat. 'Dat moet gewoon', denken de aanwonenden. 'Met 80 kilometer per uur hebben mensen minder goed door dat hier zoveel woningen en erfontsluitingen zijn.' Vooral het afremmen en afslaan naar hun oprit vinden ze met de huidige snelheid onveilig. 'Dan ziet de auto achter mij dat ik afrem, maar de auto daarachter vaak niet. Je hebt heel snel een kop-staartbotsing.'

'Slecht voor de aantrekkingskracht van Zutphen'

De N348 tussen Zutphen en Deventer (A1) heeft een belangrijke functie voor het regionale verkeer en het bedrijfsleven. Het wagenpark van Addink Transport in Zutphen rijdt dagelijks via de route naar de snelweg. Minder hard rijden betekent voor het bedrijf minder inkomsten. 'Het kost ons ongeveer twee uur per week voor ons bedrijf aan extra reistijd. Een vrachtwagen kost tussen de 55 en 70 euro per uur. Dus op jaarbasis kost dat serieus geld', aldus directeur Carel Addink.

Toch is dat niet de hoofdreden waarom Addink een snelheidsverlaging niet ziet zitten. 'In onze ogen wordt het niet veiliger. Als het verkeer langzamer rijdt, rijdt het meer in treinvorming en is het juist lastiger om over te steken of af te slaan.'

Bij Bedrijvenkring Zutphen delen veel ondernemers zijn mening. 'Het is geen goede structurele oplossing om vanuit een stad als Zutphen met een weg van 60 kilometer per uur naar de snelweg te gaan. Voor de aantrekkingskracht van Zutphen is dat ook niet goed.'

'37 seconden sneller'

Met metingen en enquêtes heeft de provincie in beeld gebracht of de snelheidsverlaging effect heeft op de veiligheid. Volgens de buurt is er ook gemeten hoeveel meer tijd je kwijt bent met 60 km/u. 'Het zou 37 seconden langzamer zijn, waar hebben we het dan over?', vraagt Sonja zich hardop af. Dat automobilisten lekker door willen rijden, snapt ze ook. 'Maar ik denk: waar kies je voor, voor de veiligheid of voor dat economisch belang?'.

De grootste angst van Sonja, Els en Margreet is dat hun kinderen iets overkomt. 'Maar dat wist je toch toen je hier ging wonen, dat je aan een drukke weg ging wonen?', horen ze vaak. Toch niet helemaal, vinden ze. 'Het is hier de afgelopen 20 jaar echt veel drukker geworden. Door de aanhoudende economische groei zijn er steeds meer bewegingen op de weg en aan deze kant van Zutphen is ook nog een hele nieuwe wijk gebouwd.'

Rond de zomer maakt de provincie de uitslagen van de proef bekend, daarna wordt er een besluit genomen over de snelheid.

