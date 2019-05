Huurdersvereniging Gendt stapt uit overleg: 'We kregen allemaal vervelende opmerkingen'

De huurdersvereniging in Gendt is uit de fusiegesprekken tussen Woonstichting Gendt en Waardwonen gestapt. 'Vanuit de huurders is er geen draagvlak voor een fusie en dat zal er ook niet komen. Dan kunnen wij onze tijd en energie beter aan iets anders besteden', zegt bestuurder Paul Verhoeven.

Al langer onderzoekt het kleinere Woonstichting Gendt of het moet gaan fuseren met het grote Waardwonen. Huurders zijn faliekant tegen. Eerder haalden die huurders al bijna duizend handtekeningen op om een fusie te voorkomen.

De huurdersvereniging behartigt de belangen van die huurders, maar ziet geen noodzaak meer om bij de gesprekken aan te schuiven. 'We kregen allemaal vervelende opmerkingen van huurders. Die zeiden dat wij toch wel voor een fusie waren en dat we er niet voor de huurders waren', vertelt Verhoeven teleurgesteld. 'En dat terwijl we vanaf het begin hebben gezegd dat we open in die gesprekken stonden.'

Fusie niet noodzakelijk

Bestuurder Liesbeth van Beek van Woonstichting Gendt gaf eerder aan dat er op dit moment weinig redenen zijn voor een fusie. De financiële positie van Woonstichting Gendt is goed en huurders zijn tevreden. 'Maar we willen wel een vitale, toekomstbestendige organisatie', zo zegt ze. Woonstichting Gendt heeft 850 woningen en tien medewerkers. Dat brengt risico's met zich mee.

Het onderzoek naar een mogelijke fusie is over een paar weken afgerond. Dan krijgen huurders in Gendt bericht over het hoe nu verder.

Zie ook: