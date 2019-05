Ook Foor staat bij Vitesse open voor een nieuw avontuur

De 27-jarige Foor was tijdens de eerste seizoenshelft een vaste waarde in het elftal van Slutskiy. Ook in 2019 speelde hij nog regelmatig, maar de in Opheusden en Elst opgegroeide Foor werd ook wel eens gepasseerd. Dat zit hem, met het ook op de toekomst, bepaald niet lekker.

Niet dat Foor er op dit moment veel woorden aan wil vuil maken, maar het is duidelijk dat hij zijn management opdracht heeft gegeven uit te kijken naar iets anders. De Betuwenaar, die alweer een tijdje in Nijmegen woont, heeft nog een doorlopend contract tot de zomer van 2020. 'Iedereen heeft dromen', zegt Foor die zondag tegen De Graafschap aan de aftrap zal staan.

Harder trainen

Bij Vitesse zijn Büttner en Bero geschorst voor het duel met De Graafschap. Foor speelde toen, maar zat de weken ervoor vaak op de bank. 'Ik speelde gelukkig weer tegen Ajax en dat was heerlijk. Maar er zijn ook wedstrijden geweest dat ik er niet in stond. Dat is klote, maar dan kun je alleen nog maar harder trainen.'

Foor wil het seizoen goed afsluiten voor zichzelf, maar kijkt ook naar de toekomst. Zijn contract loopt, net als bij Linssen, nog door. 'Het is wel vergelijkbaar', geeft hij aan. 'Ik kan ook nog wel wat jaren mee. Natuurlijk wil ik ook wel eens verder kijken en vind ik het ook mooi om een avontuur te maken.'

Stap maken

'Ik denk dat iedereen wel een stap wil maken en dat geldt ook voor mij', zegt Foor na de vrijdag training op Papendal. 'Alleen komt dat wel. Ik focus mij nu op de wedstrijden en de rest is bijzaak. Als je wat wil weten, moet je bij mijn zaakwaarnemer zijn', lacht de ex-speler van NEC.

Forceren

Foor spreekt zich, zoals altijd, positief uit over de komende wedstrijden. 'Tim Matavz is terug en ook Karavaev kunnen we er natuurlijk goed bij hebben. Iedereen komt terug. Met de energie zit het ook goed. Het is zaak de komende weken als groep goed bij elkaar te blijven. De Graafschap zal iets proberen te forceren zondag. Wij moeten vooruit voetballen en drie punten thuis houden.'

Opstelling: Pasveer, Karavaev, Clarke-Salter, Doekhi, Clark; Odegaard, Serero, Foor, Linssen; Buitink en Matavz