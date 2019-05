Nieuwe stadsmakelaar Tiel: 'Er zit liefde in deze stad'

door Menno Provoost

Zoals veel kleinere steden worstelt Tiel met het overeind houden van het winkelcentrum. Leegstand en verloedering liggen op de loer. Verspreid over 2019 en 2020 trekt de gemeente in totaal 140.000 euro uit voor de stadsmakelaar. Aan de provincie is nog een extra budget gevraagd van 50.000 euro. 'De binnenstad is ook wel de woonkamer van de gemeente Tiel', zegt beleidsadviseur van de gemeente Miek Blom. 'In je woonkamer wil je het graag mooi en gezellig hebben. Zo wil het gemeentebestuur de binnenstad ook warm en gezellig hebben. Met de stadsmakelaar hopen we een stap in de goede richting te zetten.'

Overigens spreekt de gemeente inmiddels liever van een locatieadviseur omdat er verwarring zou zijn met de reguliere makelaars die in de stad actief zijn. Voor de nieuwe functie is een aanbesteding uitgeschreven, waarbij De Soet en haar bureau Kordaat in Ruimte uiteindelijk als beste uit de bus kwam. Zij was voorheen onder meer op dit vlak actief in Utrecht, Amsterdam, Breda en Apeldoorn.

'Ze is erg enthousiast', verklaart Blom de keuze. 'Zij is het gezicht, maar ze werkt ook samen met iemand met een landelijk netwerk in retail. Zij zelf heeft in allerlei binnensteden gewerkt, ze heeft een dijk aan ervaring. Die combinatie stak echt een stukje boven de andere kandidaten uit.'

De Soet heeft inmiddels Tiel al aardig leren kennen en is onder de indruk. 'Vooraf ben ik even gaan kijken, want ik wil altijd even de plek voelen voordat ik meedoe aan een pitch. Toen ik hier kwam kijken dacht ik: wat een mooie plaats, daar wil ik werken. Er zit liefde in de stad, dat kun je niet uitleggen. Net elke plek heeft dat heeft niet elke plek.'

Investeren en pijn pakken

De Soet wil het gesprek aan met de belangrijke vastgoedeigenaren over de kansrijke en minder kansrijke delen van het centrum. 'Ik zou heel gelukkig zijn als ik een aantal belangrijke eigenaren met elkaar aan tafel krijg en dat we dan kunnen gaan kijken hoe die stad eruit ziet. Waar zien we potentie. Waar kun je investeren en waar moet je je pijn pakken. Bij de eigenaren ligt een enorme mogelijkheid om je stad verder te brengen. Zij hebben over het algemeen een hele lange horizon want ze willen dat hun vastgoed over twintig of dertig jaar nog rendeert '

Om als bruisend centrum overeind te blijven, moet Tiel wel breder kijken dan de retailsector, stelt De Soet. 'Ik kan me voorstellen dat een sportschool zich in het centrum gaat vestigen, een yogastudio. Wat ik hier mis is een ecologische supermarkt. Een wat betere bioscoop kan de stad ook wel gebruiken. Dus ik denk veel meer ook aan andere functies dan aan winkelfuncties.'

Ook woningen zullen verder oprukken in de binnenstad, verwacht zij. 'Winkelvastgoed had altijd het imago dat het heel erg rendeerde, en dat was ook zo. We zien nu dat op een aantal plekken woningen op termijn gewoon meer gaan renderen dan winkelruimte. En daar ligt de grens. En dat zal op een aantal plekken hier zeker gaan gebeuren.'

Met de juiste mix van functies heeft Tiel volgens haar echter alle potentie om nog lang te floreren. De Soet: 'Mijn uitgangspunt is de binnenstad. Die wil je laten bruisen en floreren. Daarvoor heb je heel veel potentie hier omdat het gewoon een hele mooi stad is.'