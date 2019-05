Doetinchemse jongeren de cel in voor afpersing, oplichting en uitgaansgeweld

De rechtbank in Zutphen veroordeelt drie jongeren uit Doetinchem tot een gevangenisstraf voor onder meer afpersing en oplichting. Een ander trio uit Doetinchem moet de cel in vanwege uitgaansgeweld.

De langste gevangenisstraf is voor een 20-jarige man, die schuldig is bevonden aan het afpersen van drie slachtoffers en het mishandelen van één van hen. Ook lichtte hij twee andere slachtoffers op. Hij krijgt een gevangenisstraf van 24 maanden opgelegd, waarvan 6 voorwaardelijk.

Het OM had tegen hem twee jaar cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De straf valt lager uit, omdat de rechtbank hem voor twee feiten vrijspreekt.

Geen jeugdbende

Het OM zag in hem de leider van een criminele bende, die langere tijd ernstige problemen veroorzaakte in Doetinchem en omgeving. De rechtbank weegt in het strafonderzoek echter niet mee dat er sprake is geweest van een jeugdbende.

Een 18-jarige Doetinchemmer is veroordeeld tot 9 maanden jeugddetentie (3 voorwaardelijk). Hij krijgt de straf voor afpersing en oplichting. Een andere 20-jarige man is alleen schuldig bevonden aan afpersing en moet zeven maanden de cel in. De jongeren zelf waren bij de uitspraak niet in de rechtbank aanwezig.

Kwetsbare slachtoffers

De mannen kozen volgens de rechter kwetsbare leeftijdsgenoten als slachtoffer. Die moesten op hun eigen naam telefoonabonnementen afsluiten, inclusief een nieuw en duur mobieltje. Vervolgens werden ze meegenomen naar een telefoonwinkel, waar ze met geweld of onder dreiging daarvan hun telefoons moesten afgeven. Die werden door de mannen verkocht.

De rechtbank rekent het de Doetinchemmers zwaar aan dat de slachtoffers achterbleven met gevoelens van angst en verdriet. Ook kregen ze forse geldschulden.

Daarnaast wordt het de 20-jarige man aangerekend dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Zo ontkent hij samen met zijn leeftijdsgenoot een slachtoffer na een afgelegen parkeerplaats te hebben gelokt en hem daar met geweld een groot geldbedrag heeft laten afgeven. De man is daar wel voor veroordeeld.

Geweld op straat

In hetzelfde strafonderzoek zijn nog drie andere Doetinchemmers veroordeeld. Het trio van 19, 20 en 22 jaar krijgen respectievelijk 7, 6 en 5 maanden gevangenis opgelegd voor uitgaansgeweld. Voor alle drie geldt dat van deze straf 2 maanden voorwaardelijk is.

Deze drie jongeren sloegen en schopten onder meer slachtoffers op straat. Een van hen is ook veroordeeld voor cocaïnebezit en een poging tot afpersing.

