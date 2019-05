Vitesse vraagt toestemming aan Chelsea over Musonda

Chelsea, van wie Musonda eigendom is, heeft het dus voor het zeggen. 'Er ligt een verzoek van ons in Londen. De dokter van Chelsea moet beslissen of Musonda zover is dat hij bij de selectie kan aansluiten. Ja, als zij een positief oordeel geven begint hij tegen De Graafschap op de bank. Hij is gretig, hij voelt zich goed en is ook getergd. Hij wil spelen', zegt trainer Slutskiy over de aanvaller.

Knieblessure

De 22-jarige Musonda heeft een dramatisch seizoen achter de rug, maar wil in de slotfase van het seizoen toch nog in actie komen. De Belg met Zambiaanse roots raakte begin september tijdens een oefenduel met Royal Antwerp al geblesseerd aan zijn knie. Hij was toen pas drie dagen binnen bij Vitesse.

Sterke indruk

Een zware en langdurige revalidatie volgde. Een aantal keren leek Musonda terug, maar hij werd even later ook weer teruggeworpen. Het grootste deel van zijn herstel vond plaats op Cobham, het trainingscomplex van Chelsea in Londen. Sinds vorige week staat hij weer op het veld op Papendal waar hij de afgelopen dagen alweer een sterke indruk achterliet.

Vitesse verwacht vrijdag of zaterdag te horen van Chelsea of Musonda inderdaad inzetbaar is voor de Gelderse derby met De Graafschap. 'Dan begint hij op de bank. Ik hoop het vandaag al te horen', reageerde Slutskiy.