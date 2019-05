De Graafschap-spelers: 'Winnen bij Vitesse is geen verrassing'

'Ik weet niet of het een verrassing is als we zondag met drie punten uit GelreDome weggaan. Daar gaan we voor, want we hebben ook bij SC Heerenveen en PEC Zwolle gewonnen. Daarnaast hadden we ook bij FC Groningen moeten winnen. We doen het uit prima tegen goede tegenstanders', vertelt Achterhoeker Bart Straalman.

En ook Fabian Serrarens denkt dat het mogelijk is om met winst uit GelreDome te vertrekken. 'Ik denk dat veel mensen denken dat het onmogelijk is. Maar wij hebben tegen grotere clubs laten zien dat het wel kan. We zijn dit jaar misschien wat te wisselvallig, maar misschien hebben we nu ook wel een dag dat alles lukt.'

'Met capuchon op naar huis'

Als dat gebeurt zijn de gevolgen voor Serrarens misschien wel het grootst. Hij woont op zo'n honderd meter van het GelreDome af in Arnhem. 'Ze spreken me nu nog niet aan, maar ik kom ook niet zoveel buiten hoor. Maar als we winnen en ik daar scoor dan vraag ik wel of ik rechtstreeks naar huis mag. Dan zal ik de supporters moeten ontwijken. Ik doe gewoon mijn capuchon op en dan komt het wel goed.'

Door een lange periode zonder competitiewedstrijd kan De Graafschap in ieder geval uitgerust aan de start beginnen. 'Ja, we hebben onze koppies leeg kunnen maken. Maar dat heeft Vitesse dus ook. Ik heb geen idee of dat een voordeel is', aldus Straalman.

