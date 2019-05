Gezamenlijke inzet leidt tot volledige baan statushouder

Aklilu Ghide (28) is statushouder, van Eritrese afkomst en werkt voor Van de Brake Bouw uit Nunspeet. Na een korte inwerkperiode heeft hij sinds een half jaar een volledig betaalde baan en volgt hij een halve dag in de week extra Nederlandse les. Het doel is om na de zomer ook te kunnen starten met een BBL-opleiding naast het werk om zijn papieren te kunnen halen.

Aklilu was voorheen landbouwer in Eritrea. Na zijn komst naar Nunspeet, samen met zijn vrouw en kinderen, heeft hij vrijwilligerswerk gedaan in de Dorpstuin. Hij viel op door zijn goede wil om te werken en motivatie om in te burgeren. Bouwmensen Nunspeet en Van de Brake Bouw hebben vervolgens een plan uitgewerkt om tot een goede constructie te komen. Aklilu: 'Dankzij de begeleiding van mijn jobcoach en Gerwin bouw ik in Nunspeet een nieuwe toekomst op. We zijn erg dankbaar dat we hier kunnen wonen en werken.'

Afgelopen donderdag bezochten wethouder Mark van de Bunte en jobcoach Freddy Smit van de gemeente Nunspeet de bouw waar Aklilu aan het werk is. Een tevreden wethouder Van de Bunte: 'Hier doen we het voor. We hebben deze betrokken werkgevers nodig om successen te behalen. Dankzij de onderlinge samenwerking tussen werkgevers en de jobcoach van de gemeente Nunspeet is het gelukt om al meerdere vluchtelingen aan het werk te helpen.'

Als dank voor de inzet werden alle betrokken partijen door de gemeente Nunspeet in het zonnetje gezet. De gemeente Nunspeet stimuleert deze initiatieven en denkt hierin graag mee.