'Stoplicht' voor zonnepanelen in de binnenstad van Harderwijk

Door Kelly Tanghe

De plannen zijn al vrij gevorderd, laat wethouder De Jong weten. 'De eerste panelen zijn al geplaatst door de gemeente. Mensen kunnen nu ook zelf zonnepanelen plaatsen. Daar zijn regels aan verbonden. Aan de ene kant is duurzaamheid van deze tijd, maar aan de andere kant heb je te maken met een historische binnenstad die je aantrekkelijk wilt houden.'

Geen zichtbare panelen op monumenten

Eén van de regels is dat zonnepanelen op monumenten niet zichtbaar mogen zijn. Dit is bijvoorbeeld bij het oude gemeentehuis. 'Op locaties waar het beeld niet vervuild kan worden, mogen zonnepanelen wel in het zicht geplaatst worden. Zoals op het nieuwe gemeentehuis het geval is', vertelt De Jong.

In kaart gebracht

Er is nu een kaart gemaakt waarin inwoners in één oogopslag kunnen zien of zij panelen mogen plaatsen. 'Het is te vergelijken met een stoplicht. In de groene delen mogen zonnepanelen geplaatst worden, in de gele delen is hier nog twijfel over en in de rode delen mag het niet. Als het gaat om de gele gebieden, gaan we eerst gesprekken houden over kwaliteit en over invulling van de techniek zoals men dat wil.'

Historisch aanzicht

De gemeente wil niet dat het aanzicht van de historische binnenstad wordt aangetast. Toch kiest ze ervoor om de duurzame ontwikkeling beschikbaar te maken. 'We zagen dat je juist vanuit die kwetsbaarheid van de binnenstad ervoor kiest om geen zonnepanelen te plaatsen. Maar vanuit je ambitie voor duurzaamheid wil je eigenlijk ook daar panelen. Het proces is echter veel ingewikkelder dan bijvoorbeeld in Vinex-wijken.'

Vanaf woensdag kunnen er zienswijzen worden ingediend op de plannen.