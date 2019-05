Wordt het Burgzorg of Serrarens tegen Vitesse?

Bij De Graafschap zijn er niet veel problemen. Alleen Sven Nieuwpoort ontbreekt nog na een hersenschudding. Dat betekent dat de defensie in Arnhem gevormd zal worden door Bart Straalman en Lars Nieuwpoort.

Voorin is Benschop weer helemaal fit, nadat hij tegen FC Emmen nog ontbrak. Dat betekent dat de spits weer gewoon in de basis staat. Of dat ten koste gaat van Fabian Serrarens in nog maar de vraag. Op linksvoor moet De Jong kiezen tussen Serrarens en Burgzorg.

Rechtstreeks in eredivisie?

De uitwedstrijd bij Vitesse is voor De Graafschap de laatste kans om rechtstreeks in de eredivisie te blijven. Alleen bij winst in Arnhem en verlies van Emmen bij Willem II is die mogelijkheid er nog.

Bertrams; Owusu, Straalman, L. Nieuwpoort, Tutuarima; Matusiwa, El Jebli, Vet; Narsingh, Benschop, Serrarens/Burgzorg.

De wedstrijd Vitesse-De Graafschap is zondag live te volgen bij Radio Gelderland:

