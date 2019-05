Zoektocht naar drenkeling bij Tolkamer vervolgd

Vrijdagochtend werd eerst buurtonderzoek gedaan in Tolkamer. Bij bedrijven en woningen in de buurt is gevraagd of mensen iets gezien hebben of iemand missen.

Sterke stroming

Donderdag rond 23.00 uur kwam een 'serieuze melding' binnen, zegt de woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Daarna is met diverse boten gezocht naar de drenkeling in de Rijn. De persoon zou bij de Europakade te water zijn geraakt. Mede door de sterke stroming werd de zoekactie donderdagavond gestaakt.

Omstanders zouden iemand het water in hebben zien gaan. De plek waar werd gezocht is een populaire parkeerplaats voor mensen met een camper. Wie donderdagavond iets opvallends in Tolkamer gezien heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.