Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik bezoekt CDA Nunspeet

Een bezoek in het kader van de campagne voor de Europese verkiezingen. Het bezoek begon bij de kraal aan de Schotkampweg in Elspeet. Welkom geheten door Dick van Hemmen namens het CDA Nunspeet werd zij geïnformeerd door wethouder Marije Storteboom en Jan van Unen voorzitter van de Stichting Schaapskudde Nunspeet. De kern van het betoog draaide uiteraard om het verkrijgen van subsidie voor meerder projecten, waaronder een nieuwe schaapskooi. Tot enige verbazing gaf de bewindsvrouw aan dat er nog voldoende (Europees)geld op de plank ligt voor allerlei natuur doeleinden.

Mevrouw Schreijer:'Wij kunnen heel veel voor u doen, maar we weten dat niet van elkaar, daarom ben ik blij dat ik hier ben. Een voorbeeld: van het totale beschikbare budget Life gelden van 7,2 miljard is nog maar 11% opgevraagd. Zeg maar wat jullie nodig hebben…. Wij hebben budgetten om doelen te realiseren die te maken hebben met natuurbeheer, toerisme en recreatie. Daar is deze schaapskudde en heidebeheer een goed project voor. Maar vaak is niet bekend hoe hierop een beroep kan worden gedaan. Ik wil jullie daar bij helpen.'

Ook werd gesproken over de wolf. Er zijn nu al in Europa 40.000 wolven. De kern van haar betoog is dat gezorgd moet worden voor goed beheer. Daarvoor zal er ruimte (ontheffing) moeten komen voor afschot van te grote aantallen, omdat die dan uiteindelijk toch gevaar opleveren, niet alleen voor de schapen, maar ook voor de mens. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de kalvermesterij van Kees Kleijer aan de Kolmansweg. Ook hier werd zij geïnformeerd over het reilen en zeilen van een dergelijk bedrijf en geconfronteerd met de problematiek van deze tak. Duidelijk was dat hier een Twentse boerin op bezoek was en wist waar het over ging. Daarbij was ze in goed gezelschap van wethouder Groothuis. Samen bezocht het gezelschap de stallen ( na eerst even een pas geboren veulen te hebben bewonderd).

Het bezoek werd afgesloten in het bezoekerscentrum, waar Hendrik Jan Borsboom tekst en uitleg gaf over de plannen rondom het bezoekerscentrum en het klimbos (dat er nu toch in afgeslankte vorm aan zit te komen). Koos Meijer gaf tot slot een overzicht van de plannen rondom het Stationsplein. Een nuttig bezoek van een enthousiaste Europarlementariër, dat naar gehoopt wordt ook zijn (financiële) vruchten zal afwerpen.

Jan van Unen informeert Europarlementariër mevr. Schreijer-Pierik

Even bij het veulen kijken

In gesprek met Kees Kleijer en Jaap Groothuis

Op bezoek in de stallen

Borsboom informeert over de plannen rond bezoekerscentrum en klimbos.