Spannende week voor ooievaarsopvang en 'weeseieren'

Alle eieren hebben de reddingsactie van woensdag overleefd. Van Andel, de drijvende kracht achter de ooievaarsopvang, gebruikt een slim trucje om dit te onderzoeken; hij plaatst elk ei in een bak water. Het eerste ei ligt nog maar net in het water of het begint al te 'dansen', een teken dat er leven in zit. Het heeft wat weg van een dobber die door een vis steeds een stukje naar beneden wordt getrokken. In alle eieren die vanuit De Lutte naar Herwijnen zijn overgebracht, groeit dus een kuikentje. Over ongeveer een week mot de eerste van in totaal vier ooievaarskuiken uit het ei kruipen.

Ingrijpen was onvermijdelijk Piet van Andel

Het is ruim een week geleden dat het ooievaarsmannetje in het Overijsselse De Lutte werd doodgeschoten. Wie de dader is, is nog altijd niet bekend. Na de dood van het mannetje bleef het vrouwtje op het nest om de eieren uit te broeden. Maandag besloten vrijwilligers van de plaatselijke ooievaarswerkgroep om in te grijpen. De kans was te groot dat het vrouwtje omkwam door de honger.

Een ooievaarskoppel broedt om beurten, zodat er tussendoor tijd is om te eten. Mocht het achtergebleven vrouwtje het nest verlaten om naar voedsel te zoeken, dan zijn de eieren en later eventueel de kuikens een makkelijke prooi voor roofvogels. Met een hoogwerker werden de eieren daarom maandagochtend naar beneden gehaald en in allerijl naar Herwijnen gebracht. Daar hebben ze de beschikking over een broedmachine.

Vrouwtje is in haar eentje achtergebleven

Het vrouwtje is in haar eentje achtergebleven in De Lutte. Na haar partner is ze nu ook haar jongen kwijt. 'Ze zal ongeveer een week rouwen', denkt Van Andel. 'Maar het is echt beter zo. Volgend jaar komt ze terug en zal ze waarschijnlijk met een ander mannetje een nieuw nest bouwen.' De ooievaarsopvang krijgt vaak de vraag of de ooievaar niet bijgevoerd had kunnen worden, zodat ze zelf de eieren zou kunnen uitbroeden. Dat is echt niet mogelijk, legt van Andel uit.

