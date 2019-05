Na Borculo nu ook Jimmy's voor jongeren geopend in Neede

Aanleiding voor de opening van Jimmy's is een grote groep jongeren die in Berkelland - vooral in Neede - lange tijd op straat hing. De jongeren werden op een gegeven moment overal weggestuurd omdat ze overlast veroorzaakten. Er was vaak lawaai, drugoverlast en er werd regelmatig wat vernield. De jongeren hadden geen plek om naar toe te gaan en er was in de buurt niks te doen, dus zochten ze elkaar op straat op.

Overleg met jongeren

De gemeente Berkelland heeft flink ingezet op de overlast, waaronder met politie, boa's en een jongerenwerker. Al snel werd duidelijk dat er ook een alternatief moest komen waar jongeren terecht kunnen om elkaar te ontmoeten of voor hulp. In overleg met een aantal jongeren zelf was het idee voor een Jimmy's snel geboren.

Bij Jimmy's, dat ook vestigingen in andere gemeenten van ons land heeft, kunnen ze elkaar ontmoeten, onderzoeken wat hun talenten zijn en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Daarnaast kunnen jongeren er met allerlei vragen terecht. Het is laagdrempelig.

Jimmy’s in Neede

In Neede zit Jimmy's aan de Bergstraat. Er is door jong en oud hard gewerkt om er iets moois van te maken. Vanaf 10 mei zijn jongeren er 3 dagen in de week welkom voor een praatje, ideeën te sparren of huiswerk te maken.

Afgelopen december opende een Jimmy's in het centrum van Borculo. De plek begint langzamerhand steeds bekender te worden bij de doelgroep. 'Op goede dagen lopen er 15 tot 20 jongeren binnen', aldus Harm Stemerdink, één van de coördinatoren van Jimmy's.

In december maakten we deze reportage over Jimmy's in Borculo:



