Pioniers van tiny houses in Harderwijk gekozen

De drie pioniers die een tiny house mogen bouwen in Harderwijk zijn gekozen. Het bouwen van de kleine huisjes is een proef van de gemeente Harderwijk.

Door Kelly Tanghe

In totaal waren er tien aanmeldingen voor het bouwen van een tiny house. Daarvan zijn nu drie pioniers bekend. De huisjes worden gebouwd aan het Rappad in de wijk Drielanden. 'De pioniers hebben inmiddels kennisgemaakt met de omwonenden', vertelt Wietse Hummel van de gemeente Harderwijk.

Goed contact met omwonenden

De omwonenden hebben aandachtspunten meegegeven voor de locatie en de ontwerpen van de drie off-grid tiny houses. 'Nu gaan we de ontwerp- en vergunningsfase in. Dat doen we in nauw overleg met de pioniers. We houden de omwonenden goed op de hoogte gedurende dit proces.'

Wanneer de bouw precies gaat beginnen, is nog onduidelijk. 'Dit is afhankelijk van het ontvangen van de vergunningen', laat Hummel weten.

Wat is een tiny house?

Tiny house is een begrip dat is overgewaaid uit Amerika. Daar bestaat de 'Tiny House Movement' al een poosje. In Nederland zijn er ook steeds meer mensen die kiezen voor een tiny house. Deze huizen hebben doorgaans een woonoppervlak van vijftig vierkante meter.