Duitse man slachtoffer van mysterieuze ontvoering

In Nijbroek (gemeente Voorst) is vrijdag 3 mei een man enige tijd slachtoffer geweest van een ontvoering. De politie komt daar nu mee naar buiten, omdat de situatie lange tijd onduidelijk was.

Het slachtoffer zit 's ochtends rond 7.00 uur met een andere man in een busje met Duits kenteken op de parkeerplaats van de begraafplaats aan de Twelloseweg in Terwolde. Op dat moment komen een BMW en een Volkswagen Golf of Polo aanrijden en stappen enkele mannen uit, waarop de inzittenden van het busje de benen nemen.

Achtervolging

Na een achtervolging worden de twee Duitse mannen klemgereden. Eén van hen wordt onder bedreiging van een wapen gesommeerd in de BMW te stappen. De ander weet zich op dat moment te verstoppen.

De meegenomen man wordt tijdens zijn ontvoering ondervraagd en later uit de auto gezet: onduidelijk is op welke plek dat gebeurt. Hij kan dan weer in zijn busje stappen, dat de mannen eveneens meenamen vanaf de parkeerplaats.

Gealarmeerde agenten treffen de ontvoerde man even later ongedeerd aan op de Domineestraat in Twello. Nog diezelfde dag start een onderzoek. De busjes, een Volkswagen Crafter en een Mercedes Sprinter, worden afgesleept. De politie heeft gesproken met de ontvoerde man en de man die zich wist te verstoppen.

Getuige met fiets

Deze vrijdag houden agenten een passantenonderzoek. De politie vraagt getuigen van de ontvoering om zich te melden. Agenten willen met name spreken met mensen die op vrijdag 3 mei tussen 7.00 en 8.00 uur iets opvallends hebben waargenomen op of rond de parkeerplaats bij de begraafplaats in Terwolde, evenals een vrouw die getuige was van de ontvoering in Nijbroek. Zij stond met haar fiets in de berm.