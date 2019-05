Proces tegen militairen Schaarsbergen aangehouden

De militaire kamer van de rechtbank Arnhem heeft de zaak over de misstanden op de kazerne in Schaarsbergen aangehouden. Er moet eerst duidelijkheid komen welke aanklachten verjaard zijn en welke nog niet.

De advocaten van de vijf (oud-)militairen zeiden donderdag al dat het Openbaar Ministerie veel te laat is met de aanklachten. Vrijdag drongen ze aan op duidelijkheid over wat nog behandeld kan worden en wat niet meer.

De advocaten gaven aan dat hun cliënten pas dit jaar gedagvaard zijn en dat de feiten van vóór 20 maart 2013 om die reden verjaard zouden zijn.

Geschiedenis

Eind 2017 en begin 2018 deden drie voormalige leden van de mortiergroep aangifte van 'militaire aanranding' en bedreigingen. Ook verklaarde één militair dat hij werd geschopt en geslagen. Daarnaast zou er over hem heen zijn geplast. De gebeurtenissen zouden in 2012 en 2013 zijn gepleegd op de kazerne in Schaarsbergen en tijdens oefeningen van de mortiergroep.

Vrijdag deden de slachtoffers hun verhaal voor de militaire kamer. Twee slachtoffers waren afwezig en lieten hun verhaal voorlezen door een medewerker van Slachtofferhulp. Een derde slachtoffer was wel zelf aanwezig.

Verjaard

De officier van justitie eiste dat het Openbaar Ministerie alleen de aanklachten aanhoudt die niet zijn verjaard. Omdat eerst onderzocht moet worden om welke aanklachten dat gaat besloot de militaire kamer vrijdag de zaak aan te houden.

'We realiseren ons dat het heel lastig het is voor alle betrokkenen, maar de situatie is niet anders. We zullen de zaak moeten aanhouden en wachten op het oordeel van de raadkamer inzake het beroep van het Openbaar Ministerie', gaf de voorzitter van de militaire kamer aan.

Slachtoffers aan het woord

Gedurende het onderzoek werden in totaal tien militairen als verdachte gehoord. Vijf van hen gingen al vrijuit. De vijf overgebleven verdachten stonden vrijdag voor de tweede dag op rij voor de militaire kamer van de rechtbank.

Ook de slachtoffers kregen de kans zich uit te spreken over wat zich heeft afgespeeld. Eén van hen was aanwezig en vertelde dat zijn leven in duigen ligt.

Het voelde alsof ik thuis was, maar ik belandde in de hel Slachtoffer mishandelingen Oranjekazerne Schaarsbergen

'Het was niet zomaar een droom', zei de man over zijn start bij Defensie. 'Het was een diepe wens, mensen helpen en redden. Volgens mijn moeder was soldaat het eerste woordje dat ik sprak. De dag dat ik de gewenste lengte bereikte om soldaat te kunnen worden was de mooiste dag in mijn leven.'

'Het voelde zo puur, alsof ik thuis was als militair. Ik trainde hard en wilde alles weten. Ik kreeg een herkansing omdat ik zo gemotiveerd was. Ik miste echter de groene ervaring, die kon ik opdoen in Schaarsbergen', aldus het slachtoffer. 'Maar ik belandde in de hel.'

'Chai boy'

De man werd gewaarschuwd dat het er hard aan toeging bij de Luchtmobiele Brigade en dat velen daar niet slaagden. Toch zette hij door. 'Het zal wel een soort ontgroening zijn van een paar dagen en dan hoor ik er wel bij, dacht ik', gaf het slachtoffer te kennen in de militaire kamer van de rechtbank. Hij werd er echter uitgelachen en kreeg de bijnaam chai boy (jongens die seksslaven zijn, red.).

Ontkennen

Op de eerste zittingsdag ontkenden de verdachten dat ze de drie andere militairen iets hebben aangedaan. Over één van hen zeiden de verdachten dat hij niet goed functioneerde, vaak te laat kwam en regelmatig ziek was. Een verbetertraject haalde volgens de verdachten niets uit, wat mogelijk tot frustratie heeft geleid bij het slachtoffer.

De bedoeling was dat de officier van justitie vrijdag met een eis zou komen. In plaats daarvan werd de zaak aangehouden.

