Dag 2 proces Oranjekazerne: justitie komt met eis tegen militairen

Eind 2017 en begin 2018 deden drie voormalige leden van de mortiergroep aangifte van mogelijk strafbare feiten. Die zouden in 2012 en 2013 zijn gepleegd op de kazerne in Schaarsbergen en tijdens oefeningen van de mortiergroep. Zo zou er sprake zijn geweest van 'militaire aanranding' en bedreigingen en verklaart één militair dat hij geschopt en geslagen is. Daarnaast zou er over het slachtoffer heen zijn geplast.

Verjaard

De advocaten van de vijf (oud-)militairen zeiden donderdag dat het Openbaar Ministerie veel te laat is met de aanklachten. De verdachten zijn volgens het OM in 2012 en 2013 in de fout gegaan. In maart dit jaar kregen ze pas een dagvaarding. Dat is volgens de advocaten van de verdachten te laat.

De feiten voor 20 maart 2013 zijn namelijk verjaard. Vrijdag wordt duidelijk om welke zaken het precies gaat en komt de officier van justitie met een eis.

Ontkennen

Gedurende het onderzoek zijn in totaal tien militairen als verdachte gehoord. Vijf van hen gaan vrijuit. De militairen die voor moeten komen ontkenden donderdag dat ze de drie andere militairen hebben bedreigd. Over één van hen zeggen de verdachten dat hij niet goed functioneerde, vaak te laat kwam en regelmatig ziek was. Een verbetertraject haalde volgens de verdachten niets uit, wat mogelijk tot frustratie heeft geleid bij het slachtoffer.

De zaak wordt vrijdag om 9.00 uur hervat voor de militaire kamer van de rechtbank.

