Wethouder ontkent grote problemen met woningen op Enkaterrein in Ede

door Joukje Beiboer

D66 klaagde donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering over woningen van huizenbouwer Slokker op het Enkaterrein. 'Het gaat om nieuwbouw waarbij de bouwer ronduit nalatig is geweest in de afwerking', zegt Stephan Neijenhuis (D66). Bewoners zouden onder meer last hebben van verzakkingen in hun huizen.

De partij wil dat de gemeente met een actieplan komt. 'Het is funest voor een gemeente als de onze, die afhankelijk is van goede en snelle nieuwbouw', zegt Neijenhuis. Maar de wethouder vindt een actieplan niet nodig. Volgens hem is het alleen incidenteel niet goed gegaan. 'Wij weten niks van een wildgroei van casussen.'

Wel fouten, maar niet duidelijk hoeveel in Ede

Het afgelopen jaar werden in Ede 1157 woningen gebouwd. Dat is ruim twee keer meer dan een jaar eerder. 'Ik ben niet alleen tevreden over het volume, maar ook over de kwaliteit', zegt De Pater.

Opmerkelijk genoeg erkende huizenbouwer Slokker Innovate een tijdje terug juist wél dat er fouten zijn gemaakt bij hun prefabwoningen, huizen die in een dag in elkaar worden gezet. Daardoor zijn kozijnen scheef, lekt het dak of tocht het in huis.

Hoeveel woningen in Ede dat soort fouten hadden, is niet bekendgemaakt. Op de website van Slokker Innovate staat dat er in ieder geval 21 eengezinswoningen op het Enkaterrein zijn opgeleverd.

Zie ook: Bouwbedrijf erkent fouten in prefabwoningen

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier