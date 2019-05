Kritiek op bouwplannen gemeentehuis Lingewaard na aanslag

De lokale SP-fractie in Lingewaard snapt niets van een mogelijke uitbreiding van het gemeentehuis in Bemmel. 'We kijken aan de ene kant naar bezuinigingen op het sociaal domein en willen aan de andere kant heel erg veel geld uitgeven aan bakstenen', foetert fractievoorzitter Carla Claassen.

door Sven Strijbosch

Het gemeentehuis van Lingewaard moet na de aanslag van vorig jaar, toen een man met gasflessen naar binnenreed, worden herbouwd. Het gemeentehuis staat er pas acht jaar, maar sinds die tijd is er veel veranderd, zo stelt het college. Daarom wordt nu de kans aangegrepen om naast de herbouw ook noodzakelijke wijzigingen door te voeren.

In de plannen komt er betere beveiliging voor het gemeentehuis en wordt er geïnvesteerd in duurzaamheid. Daarnaast wordt gezorgd voor betere akoestiek. De gemeente heeft er de afgelopen 8 jaar ook medewerkers bijgekregen door extra taken die erbij zijn gekomen binnen bijvoorbeeld het sociaal domein. Om meer ruimte te creëren worden er multifunctionele vergaderruimten toegevoegd aan het gemeentehuis. Daarvoor is een uitbreiding nodig, en dat kost geld.

'Steek geld in mensen'

Om hoeveel geld het gaat wil de gemeente niet kwijt. Het grootste deel van de herbouw zal worden gefinancierd met verzekeringsgeld. Volgens Claassen is een uitbreiding van het gemeentehuis helemaal niet nodig. Ze ziet liever dat het geld wordt geïnvesteerd in de zorg.

Eerder werd duidelijk dat Lingewaard op zoek gaat naar mogelijkheden om twintig procent op Jeugdzorg te kunnen bezuinigingen, aangezien de kosten blijven oplopen. 'Steek het geld in de mensen en niet in bakstenen', roept de politica op.

Zie ook: Fors gestegen kosten jeugdzorg in Lingewaard moeten omlaag

Beluister de reportage (tekst gaat verder onder audio)



'Appels met peren vergelijken'

Claassen kan op weinig steun rekenen. Raadsleden noemen het appels met peren vergelijken en vrijwel de voltallige gemeenteraad ziet de huidige plannen voor herbouw zitten. 'Ambtenaren moeten gewoon een goede plek hebben om te kunnen werken', stelt Berry Wilkens van de VVD. 'We krijgen echt geen gouden deurknoppen en doen het niet uit luxe. We doen het zodat ambtenaren hun werk goed kunnen doen. Dat lijkt me in ieders belang', vult D66-voorman Léon Dekkers aan.

Volgende week is er een definitieve stemming in de gemeenteraad. Het nieuwe gemeentehuis is op zijn vroegst in de zomer van 2020 klaar en moet 40 jaar meegaan.

Zie ook: