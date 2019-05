VNG wil nog meer geld voor jeugdzorg: 'De spanning loopt op'

door Joukje Beiboer

Alleen al in Gelderland komen tientallen gemeenten geld tekort om de jeugdzorg te bekostigen. De VNG schreef onder leiding van voorzitter Jan van Zanen en de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls een open brandbrief aan het kabinet. Er moet minimaal structureel 490 miljoen bij, vindt de VNG. Niet eenmalig 350 miljoen en daarna 190 miljoen per jaar.

Gemeenten komen eigenlijk 940 miljoen euro tekort, stelt de VNG. In 2015, bij de overheveling van jeugdzorgtaken van het Rijk naar gemeenten, werd het budget met 450 miljoen euro verlaagd. Daarnaast neemt het aantal mensen dat gebruikt maakt van jeugdzorg toe. Dat zou gemeenten in totaal nog eens 490 miljoen euro kosten, stelt de VNG.

Geen antwoord op brief VNG

Meijer vindt de miljoenenregen uit Den Haag maar een schijntje. 'Het is helemaal geen goed bericht', zei hij tijdens de raadsvergadering in Ede. En het is volgens hem dan ook absoluut geen antwoord op de brief van de VNG die dinsdagochtend in verschillende kranten verscheen. 'Het zou heel snel zijn als er 's morgens een brief van de VNG in de krant staat en er 's avonds al een antwoord is van het kabinet', zegt hij.

'De spanning begint nu op te lopen', zegt Meijer, die binnenkort weer aan de onderhandelingstafel zit. Wanneer precies, wil hij niet zeggen. Maar de gemeentelijke lobby in Den Haag gaat door.

Vanaf 2015 is de jeugdzorg ondergebracht bij de gemeenten. Het idee was dat gemeenten zorg voor jongeren goedkoper konden regelen. Maar in heel het land trekken gemeenten aan de bel, omdat ze komen miljoenen tekortkomen. Om geld vrij te maken overwegen gemeenten bibliotheken te sluiten, onderhoud van wegen uit te stellen of toch heel veel bezuinigen op de zorg en welzijn.

