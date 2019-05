Gemeente Ede haalt eigen energiedoelstelling niet

door Joukje Beiboer

De doelstelling wordt niet gehaald omdat het realiseren van bijvoorbeeld windmolenparken en zonneweides moeizamer verloopt dan gedacht, vertelt Hoefsloot. In de gemeenteraad is discussie en omwonenden hebben geprotesteerd.

Bekijk hier het interview met wethouder Lex Hoefsloot (GroenLinks):

De coalitiepartijen spraken af dat ze er voor 2023 twee windmolens bij willen hebben, er minimaal vijftig hectare aan zonnevelden in de gemeente ligt en het aantal zonnepanelen op daken verdrievoudigd is. Maar het is nog maar de vraag of die ambities gehaald worden als de gemeente in dit tempo door blijft gaan.

Overigens doet de gemeente Ede het volgens de wethouder nog steeds wel 'veel beter' dan het landelijk gemiddelde. 'In 2020 is de doelstelling van het rijk 14 procent. Nou, dat gaan ze ook nooit en te never, nimmer en nooit halen.'

Zie ook: Voldoende windmolens in 2020 halen wordt lastig

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier