Misverstanden rond huisvesting arbeidsmigranten in Kesteren

Wethouder van Neder-Betuwe Nees van Wolfswinkel heeft donderdagavond tijdens de gemeenteraad uitleg gegeven over misverstanden die zijn ontstaan rond het plan voor de huisvesting van 500 arbeidsmigranten bij een chaletpark in Kesteren.

Zo was er de verwarring dat de provincie toestemming zou hebben gegeven voor dit initiatief. Gedeputeerde Josan Meijers heeft dit later weer ontkend. Volgens wethouder Wolfswinkel had de toestemming van de provincie alleen betrekking op het komen met de uitwerking van een compleet plan. Van toestemming voor de huisvesting zelf is nog geen sprake. De wethouder heeft het woord toestemming uit de tekst op de gemeentelijke website laten verwijderen.

Toestemming provincie niet nodig

Wethouder Wolfswinkel heeft inmiddels wel begrepen dat de provincie formeel geen toestemming hoeft te geven voor deze uitbreiding van het chaletpark.

Kritiek van buurgemeente Buren, dat ze pas heel laat van het plan van Neder-Betuwe op de hoogte is gebracht, wordt door Wolfswinkel weersproken. Wethouder Sietske Klein van Buren heeft bij meerdere overleggen gezeten waar het plan voor de huisvesting van 500 arbeidsmigranten is besproken, aldus Wolfswinkel.

Volgens hem had de wethouder van Buren pas zelf laat in de gaten waar het plan precies uitgevoerd zou worden. 'Ik had niet in de gaten dat het zo dichtbij Buren was', zou ze gezegd hebben volgens Wolfswinkel.

Gemeente gaat in overleg

De gemeente gaat nu met alle betrokkenen in overleg om zo snel mogelijk met een concreet plan te komen. Daarbij sluit de wethouder niet uit dat er huisvesting komt voor minder dan 500 arbeidsmigranten. 'Het worden er geen 520', aldus de wethouder.

Op het bestaande chaletpark in Kesteren wonen nu al 240 arbeidsmigranten illegaal. Die moeten van de gemeente uit die onderkomens om weer plaats te maken voor recreanten.