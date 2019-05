Helpt u mee de allereerste longloop van Nederland te organiseren?

Longfonds Arnhem Het longfonds wil graag de allereerste Longloop organiseren. De bedoeling is dat er een longloop in Amersfoort en Arnhem plaatsvindt. Wij zijn voor Arnhem op zoek naar een lokaal team om aan de slag te gaan voor het evenement. Is organiseren écht jouw ding? Schrijf dan geschiedenis. Wil je een unieke ervaring meemaken? Dan ben jij misschien wie we zoeken en help je mee om in Arnhem de allereerste Longloop te organiseren. Tijdens het evenement lopen we samen 5 kilometer voor gezonde longen. We lopen voor hen die vechten voor elke ademteug….tot hun laatste adem. We lopen om elkaar wat extra lucht te geven. Om te delen en te beleven, te lachen en te leven. Dus strikken we onze veters. En lopen we zij aan zij. We maken Arnhem wat meer bewust. En zamelen geld in om te kunnen zorgen. Misschien zelfs om longziekten te voorkomen. Elke stap telt! Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig? Ervaring met- en gevoel voor vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor dit event. U kent 'vrijwillige inzet' uit eigen ervaring en hebt een speciale antenne voor de wensen, behoeften en noden van andere vrijwilligers. U bent hun aanspreekpunt en motivator voorafgaand aan, tijdens- en na afloop van het event en u werkt nauw samen met de Gelderse relatiemanager van het Longfonds. Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger? Deze job is voor mensen die geschiedenis willen schrijven en samen het verschil willen maken. In teamverband realiseer je niet alleen een uniek fondsenwervend wandelevent - de Longloop; het is ook nog eens de eerste Longloop in Nederland. Je kunt bouwen aan je netwerk en je vaardigheden, je helpt indirect mee om longziekten de wereld uit te krijgen, je wordt professioneel ondersteunt door het (landelijke) Longfonds en onze vrijwilligersfaciliteiten- en vergoedingen zijn goed op peil.

