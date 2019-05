Orion gaat beslissend kampioensduel onbevangen in

Achterhoek Orion speelt zondag de allesbeslissende wedstrijd om het landskampioenschap volleybal. Om in het Martiniplaza in Groningen te kunnen winnen van Lycurgus heeft de ploeg de knop snel om moet zetten nadat de titel in de eigen topsporthal bleef liggen.

'Als je zo'n uitverkochte hal ziet en je hebt kans om kampioen te worden, dan doet dat wel pijn', vertelt diagonaalspeler Joris Marcelis over het verlies. Trainer Martijn van Goeverden heeft dat hetzelfde ervaren. 'Voor het fantastische publiek wilden we het afmaken, maar dat is niet gelukt. Natuurlijk is dat even flink balen', aldus de oefenmeester. 'Nu zijn we weer volop met het zicht vooruit op zondag.'

Marcelis denkt dat Orion juist beter speelt onder druk. 'Hier zijn we goed in eigenlijk', zegt hij lachend, zich realiserend dat de titel simpel binnenhalen niet de stijl des Orions is. 'We gaan zondag vol vertrouwen er in. Het staat 2-2 en de winnaar wint.'

Underdog

Van Goeverden gaat nog verder en positioneert zichzelf in de underdog positie. 'Ik vind dat de druk bij Lycurgus ligt', stelt de trainer. 'Zij moeten het thuis af gaan maken en wij gaan echt onbevangen er in aankomende zondag.'

De wedstrijd betekent ook het laatste duel van Joris Marcelis in het shirt van Orion, want de diagonaalspeler stopt na dit seizoen. Hij neemt dat echter niet mee in zijn voorbereiding. 'Ik heb mezelf ook wel een beetje verplicht om dat te verdringen', stelt de lange diagonaalspeler. 'Dit seizoen tekent niet mijn carrière binnen het volleybal, dus dat moet ik ook een beetje loslaten.'

