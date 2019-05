Zorgen om amfetamineproductie in Lingewaard, burgemeester geeft laatste waarschuwing

Burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard heeft de eigenaren van twee drugspanden in haar gemeente een laatste waarschuwing gegeven. Het gaat om een schuur aan de Rijndijk in Doornenburg en een pand aan de Langestraat in Huissen. In de schuur werd eerder een amfetaminelaboratorium aangetroffen en in het pand in Huissen een geruimde hennepplantage.

door Sven Strijbosch

In de twee panden is niet daadwerkelijk drugs aangetroffen. Dat maakt het lastig voor Schuurmans om de panden direct te sluiten. Bij een volgende vondst gebeurt dat wel: drie maanden lang, zo waarschuwt ze voor de laatste keer. 'De productie van bijvoorbeeld amfetamine speelt zich af in een criminele omgeving die gepaard gaat met geweld en bedreigingen. Dat soort praktijken duld ik niet in mijn gemeente', zegt de burgemeester. Ze maakt zich dan ook zorgen over de vondsten.

Vanaf 1 januari van dit jaar geldt een verruiming van de Opiumwet. Dat beleid maakt het mogelijk om een pand te sluiten als er materialen worden gevonden om drugs te maken. Sinds 11 april is het strengere beleid in Lingewaard in werking getreden. Voor die tijd kon een woning alleen worden gesloten als er daadwerkelijk drugs werden aangetroffen. De vondsten in Doornenburg en Huissen werden voor april gedaan, waardoor de burgemeester dus nog geen gebruik kan maken van het nieuwe beleid.

Signaal afgeven

Met het nieuwe, strengere beleid kunnen panden ook worden gesloten wanneer het duidelijk is dat voorwerpen en stoffen in het pand duidelijk bestemd zijn voor het bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs of hennep. 'Deze vormen van criminaliteit zijn gevaarlijk voor direct omwonenden. Door duidelijk te zijn over welke maatregel een overtreder kan verwachten, wil de burgemeester een signaal afgeven naar inwoners en ondernemers die zich inlaten met de productie van of handel in drugs', zo benadrukt de gemeente.

De burgemeester roept bewoners verder op om alert te zijn en de politie te bellen bij verdachte situaties. 'Zo zorgen we er met elkaar voor dat we de drugscriminaliteit met wortel en tak uitroeien', besluit ze.