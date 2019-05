Mammoetresten gevonden bij Doesburg: 'Geen levend beest heeft zo'n achterwerk'

Baggeraars hebben woensdag in Doesburg een mammoetbot gevonden. Bij werkzaamheden in de IJssel bij de Fraterwaard groeven zij twee bekkenhelften van een volwassen mammoet op uit de grond. De gemeente spreekt van een unieke vondst.

Jan Jurry van de Berg en Jacob Bijker, respectievelijk de schipper en kraanmachinist, stonden raar te kijken toen er met de grote schep zand ook iets anders mee omhoog kwam. 'We legden het op het schip, spoten het af en dachten toen, dat lijkt wel op een bot. Ik zei tegen de kraanmachinist, kijk eens of er nog meer ligt, en toen kwam er nog een stuk boven.'

'Dat moet een ijstijdbeest zijn'

Meteen werd de archeologische dienst erbij geroepen. Die moest uit Zutphen komen. 'Als ze het hebben over 'grote botten', dan weet je eigenlijk meteen al wel dat het een ijstijdbeest moet zijn. Geen levend beest heeft zo'n achterwerk, zeg maar', vertelt archeoloog Michel Groothedde.

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Groothedde:

De twee botten, die ooit één bekken vormden, zijn beschadigd, maar goed herkenbaar. Ze zijn tussen de 40.000 en 100.000 jaar oud en in totaal 1,40 meter breed.

Heel skelet op 6 meter diepte

Waarschijnlijk ligt er nog meer. De archeologen denken dat de hele mammoet er mogelijk nog ligt. De rest van het skelet zou dan op ruim 6 meter diepte in het talud van de noordoever moeten liggen. Er wordt onderzocht of dit met grondradartechnieken aan te tonen is.

Of het skelet dan ook wordt opgegraven, is de vraag. Volgens Groothedde is dat een kostbare aangelegenheid en blijft het skelet ook in de grond goed bewaard. 'Er is geen noodzaak: het blijft toch wel behouden. Je moet het wel aanmerken voor de toekomst, zodat je, als je daar weer gaat baggeren, weet dat het er ligt.'

Groot mammoetkerkhof

De gemeente Doesburg is in haar nopjes met de vondst en noemt het uniek. In 1839 werd er eerder een bekken van een mammoet in Doesburg gevonden. Nabij Olburgen kwam ruim een halve eeuw geleden een goed bewaarde schedel aan het licht.

Groothedde beaamt dat er niet elke dag een mammoet wordt gevonden en dat de vondst dus bijzonder is. Tegelijk weet hij zeker dat er nog talloze andere mammoeten in de grond liggen. 'Bijna niemand weet dat maar het IJsseldal is één van de grootste mammoetkerkhoven ter wereld. We lopen hier eigenlijk over duizenden mammoeten, neushoorns en steppenwissenten. Maar het ligt allemaal op grote diepte. Juist door de natheid blijft het goed bewaard.'