Kritiek op Arnhemse wijkteams: schuldenaanpak gaat niet goed

De manier waarop sociale wijkteams in Arnhem mensen met schulden helpen, staat snelle en adequate hulpverlening in de weg. Dat schrijft de Rekenkamer in het rapport ‘De Schuldenval’ dat vandaag wordt gepresenteerd.

Door Jenda Terpstra

In het rapport geeft De Rekenkamer forse kritiek op de sociale wijkteams, die in Arnhem verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van mensen met schulden naar de juiste hulp. De begeleiding gaat niet goed en vooral niet snel genoeg, stelt De Rekenkamer.

Mensen met schulden zakken vaak steeds verder weg. Dit komt in Arnhem voor een belangrijk deel doordat de wijkteams weinig doelgericht werken. Het kan soms jaren duren voordat een schuldhulpverleningstraject wordt gestart. Bovendien ontbreekt een goed beeld omdat er weinig wordt geregistreerd. Zo is niet bekend hoeveel mensen met schulden door de wijkteams worden geholpen, en hoelang die hulp op zich laat wachten.

Kennis

Eén van de problemen is dat de sociale wijkteams verantwoordelijk zijn voor allerlei maatschappelijke terreinen, zoals wmo, jeugdzorg én schuldhulpverlening. Daardoor ontbreekt het soms aan specialistische kennis. De hulp die mensen krijgen verschilt zo per coach. De Rekenkamer stelt dat vooral de hulp aan ondernemers en zzp’ers met schulden beter moet. Vaak speelt bij hen ingewikkelde juridische en fiscale problematiek.

In een reactie laat het college van burgemeester en wethouders weten nogmaals te gaan kijken naar de verdeling van ‘algemeen’ werkende coaches en specialistische schuldhulpverleners. Ook komt er meer aandacht voor ondernemers en zzp’ers in de schulden. Daarnaast wil het college kijken hoe de doorlooptijd van schulddienstverlening verkort kan worden.

Schaamte

Ook de sociale wijkteams zelf beamen dat het op sommige punten beter kan. In een reactie op het rapport zegt Han van Burken, teamleider en bestuurder van de sociale wijkteams Arnhem, dat ze gaan kijken of coaches met specialistische kennis sneller ingezet kunnen worden.

Hij benadrukt dat hulpverlening versnellen alleen niet altijd gemakkelijk is. 'Je moet je voorstellen dat mensen soms dozen of tassen vol rekeningen hebben', zegt hij. 'Het duurt even voordat je dat hebt uitgezocht.' Daarnaast schamen mensen zich vaak, waardoor het even duurt voordat alle problemen op tafel liggen.

Wat ook niet meehelpt, is dat de schuldhulpverlening in stukjes is geknipt tussen verschillende instanties. Soms is daar een wachttijd voor. Dat kan vertragend werken. Het is dus niet alleen aan de wijkteams, zegt hij. Van Burken wijst er tenslotte op dat er ook dingen in het rapport staan waar ze trots op zijn. Zo zijn er veel cliënten die hun waardering uitspreken voor de warme betrokkenheid van hun wijkcoaches.

Schulden in Arnhem

Arnhem heeft meer mensen met schulden dan gemiddeld in Nederland. De stad geeft dan ook meer geld uit aan schulddienstverlening: per 100 inwoners geeft Arnhem zo’n 1.574 euro uit. Landelijk is dat 1.190 euro per 100 inwoners.

Ondanks de aantrekkende economie is er vooral in specifieke wijken sprake van armoede en langdurige schuldenproblematiek. Omroep Gelderland maakte afgelopen maand een serie verhalen over de armste buurt van Gelderland.

