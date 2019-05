Het heft in eigen hand: in Wijchen bouwen steeds meer mensen hun eigen huis

door Thomas Overdijk

De provincie versoepelde in 2018 woningbouwregels. Wijchen moest zich voor die tijd nog houden aan een bouwlimiet van 800 woningen in totaal, nu is er geen sprake meer van een keihard getal. De focus ligt tegenwoordig niet meer op kwantiteit, maar op kwaliteit.

‘We bouwen niet meer alleen om leegstand te bestrijden, we bouwen om behoeften te vervullen’, vertelt wethouder Geert Gerrits. En de laatste tijd blijkt dat Wijchenaren steeds meer behoefte hebben om het heft in eigen hand te nemen.

Zelf een wijk bouwen

Steeds vaker stappen CPO’s (collectief particulier opdrachtgeverschap) naar de gemeente. Het zijn particuliere initiatieven van groepen inwoners die samen een wijk willen bouwen.

Zij komen met een plan, gaan in gesprek met de gemeente en dan kan een overeenkomst afgesloten worden. Met de nadruk op kán, want de plannen moeten wel in het woonbeleid passen. De gemeente maakt prijsafspraken en stelt grond beschikbaar, maar voor de rest is het bouwproject volledig in handen van de initiatiefnemers.

Zo’n zogenoemde intentieovereenkomst werd deze donderdag dus ondertekend door de wethouder, samen met CPO Vereniging Duurzaam Wonsick. Het is de vijfde in de gemeente met wie een overeenkomst is afgesloten.

‘We moedigen het alleen maar aan’

‘Het zijn mensen die samen een wijk van zeven tot tien huizen bouwen. Dat bevordert de leefbaarheid en saamhorigheid. We moedigen het dus alleen maar aan’, stelt Gerrits.

Er lopen ook gesprekken voor initiatieven in de kernen Balgoij, Bergharen, Batenburg en Niftrik. Balgoij is waarschijnlijk de eerstvolgende kern waar gebouwd mag worden.